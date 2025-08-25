Патрушев и глава Ямала обсудили вопросы безопасности судоходства
Патрушев и Артюхов обсудили безопасность судоходства в акватории Обской губы
Николай Патрушев. Архивное фото
САБЕТТА (Ямало-Ненецкий автономный округ), 25 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил поселок Сабетта, строящийся Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России, осмотрел объекты завода "Ямал-СПГ", производящего сжиженный природный газ, ознакомился с объектами морского терминала порта Сабетта.
В аэропорту Сабетты Патрушева встретили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и полпред президента в УрФО Артем Жога. Артюхов отметил стабильно высокой уровень производства СПГ на крупнейшем в России заводе и роль арктического морского порта в выполнении задачи по загрузке Северного морского пути.
Глава Морколлегии обсудил вопросы обеспечения безопасности судоходства в акватории Обской губы и необходимые для этого технологические решения. Отдельно рассмотрены перспективы транспортного обеспечения арктических нефтегазовых проектов, планы по наращиванию перевозок грузов в акватории Севморпути.
Председатель совета директоров Совкомфлота Сергей Франк доложил Патрушеву о перспективах морских перевозок по Трансарктическому транспортному коридору и использованию морского порта Сабетта.
Находящийся за полярным кругом морской порт Сабетта строился и функционирует в сложных геологических, климатических и гидрологических условиях. При этом он является ключевым объектом Северного морского пути - Трансарктического транспортного коридора. По итогам 2024 года более 60% грузопотока СМП составили экспортные поставки сжиженного природного газа с Ямала.
