Главы МИД ЕС обсудят новые антироссийские санкции 30 августа, пишут СМИ
Главы МИД Евросоюза проведут встречу в субботу, обсудят 19-й пакет санкций против РФ, пишет газета Politico. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза проведут встречу в субботу, обсудят 19-й пакет санкций против РФ, пишет газета Politico. "В субботу состоится встреча министров иностранных дел (ЕС - ред.)", - говорится в материале издания. По данным издания, в письме председательство Дании в ЕС предлагает сосредоточиться на том, "как усилить давление на Россию", чтобы склонить ее к заключению перемирия. Как подчеркивает газета, под давлением подразумевается 19-й пакет санкций против РФ. Кроме того, на встрече будут рассмотрены "дальнейшие варианты использования доходов" от замороженных активов России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
