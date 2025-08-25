Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС обсудят новые антироссийские санкции 30 августа, пишут СМИ
25.08.2025
Главы МИД ЕС обсудят новые антироссийские санкции 30 августа, пишут СМИ
Главы МИД ЕС обсудят новые антироссийские санкции 30 августа, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025
Главы МИД ЕС обсудят новые антироссийские санкции 30 августа, пишут СМИ
Главы МИД Евросоюза проведут встречу в субботу, обсудят 19-й пакет санкций против РФ, пишет газета Politico. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза проведут встречу в субботу, обсудят 19-й пакет санкций против РФ, пишет газета Politico. "В субботу состоится встреча министров иностранных дел (ЕС - ред.)", - говорится в материале издания. По данным издания, в письме председательство Дании в ЕС предлагает сосредоточиться на том, "как усилить давление на Россию", чтобы склонить ее к заключению перемирия. Как подчеркивает газета, под давлением подразумевается 19-й пакет санкций против РФ. Кроме того, на встрече будут рассмотрены "дальнейшие варианты использования доходов" от замороженных активов России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза проведут встречу в субботу, обсудят 19-й пакет санкций против РФ, пишет газета Politico.
"В субботу состоится встреча министров иностранных дел (ЕС - ред.)", - говорится в материале издания.
По данным издания, в письме председательство Дании в ЕС предлагает сосредоточиться на том, "как усилить давление на Россию", чтобы склонить ее к заключению перемирия. Как подчеркивает газета, под давлением подразумевается 19-й пакет санкций против РФ.
Кроме того, на встрече будут рассмотрены "дальнейшие варианты использования доходов" от замороженных активов России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
