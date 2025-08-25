https://ria.ru/20250825/otstuplenie-2037356758.html
ВСУ несут большие потери на Сумском направлении
Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сумском направлении несут большие потери при отступлении, сообщили РИА Новости в российских силовых РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сумском направлении несут большие потери при отступлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47-й отдельной механизированной бригады", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что отходящие части ВСУ на сумском направлении несут еще большие потери.
