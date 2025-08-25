Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несут большие потери на Сумском направлении - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 25.08.2025
ВСУ несут большие потери на Сумском направлении
ВСУ несут большие потери на Сумском направлении - РИА Новости, 25.08.2025
ВСУ несут большие потери на Сумском направлении
Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сумском направлении несут большие потери при отступлении, сообщили РИА Новости в российских силовых
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сумском направлении несут большие потери при отступлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47-й отдельной механизированной бригады", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что отходящие части ВСУ на сумском направлении несут еще большие потери.
россия
вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ несут большие потери на Сумском направлении

ВСУ несут большие потери при отступлении на Сумском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сумском направлении несут большие потери при отступлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47-й отдельной механизированной бригады", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что отходящие части ВСУ на сумском направлении несут еще большие потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
