Рейтинг@Mail.ru
В Кирове четыре посетителя оздоровительного комплекса попали в больницу - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 25.08.2025 (обновлено: 17:30 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/otravlenie-2037498434.html
В Кирове четыре посетителя оздоровительного комплекса попали в больницу
В Кирове четыре посетителя оздоровительного комплекса попали в больницу - РИА Новости, 25.08.2025
В Кирове четыре посетителя оздоровительного комплекса попали в больницу
Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы с отравлением парами хлора из оздоровительного комплекса в Кирове, сообщило региональное следственное РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:15:00+03:00
2025-08-25T17:30:00+03:00
происшествия
киров
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кировская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы с отравлением парами хлора из оздоровительного комплекса в Кирове, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Днем 25 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об ухудшении самочувствия нескольких посетителей оздоровительного комплекса города Кирова."По предварительным данным, четверо пострадавших, в том числе двое детей 2014 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления парами хлора", - говорится в сообщении.Следственными органами СК России по Кировской области организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."Следователи СК работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250713/delo-2028911018.html
киров
россия
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киров, следственный комитет россии (ск рф), россия, кировская область
Происшествия, Киров, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Кировская область
В Кирове четыре посетителя оздоровительного комплекса попали в больницу

СК: в Кирове четыре человека попали в больницу с отравлением парами хлора

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы с отравлением парами хлора из оздоровительного комплекса в Кирове, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Днем 25 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об ухудшении самочувствия нескольких посетителей оздоровительного комплекса города Кирова.
"По предварительным данным, четверо пострадавших, в том числе двое детей 2014 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления парами хлора", - говорится в сообщении.
Следственными органами СК России по Кировской области организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Следователи СК работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", - подчеркивается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело
13 июля, 23:00
 
ПроисшествияКировСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКировская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала