В Кирове четыре посетителя оздоровительного комплекса попали в больницу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы с отравлением парами хлора из оздоровительного комплекса в Кирове, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Днем 25 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об ухудшении самочувствия нескольких посетителей оздоровительного комплекса города Кирова."По предварительным данным, четверо пострадавших, в том числе двое детей 2014 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления парами хлора", - говорится в сообщении.Следственными органами СК России по Кировской области организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."Следователи СК работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", - подчеркивается в сообщении.

