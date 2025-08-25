https://ria.ru/20250825/orban-2037502795.html

Прием Украины в ЕС был бы исторической ошибкой, заявили в офисе Орбана

Прием Украины в ЕС был бы исторической ошибкой, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 25.08.2025

Прием Украины в ЕС был бы исторической ошибкой, заявили в офисе Орбана

Прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны - кандидата в члены сообщества, заявил глава администрации... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T17:26:00+03:00

2025-08-25T17:26:00+03:00

2025-08-25T18:02:00+03:00

украина

евросоюз

в мире

венгрия

киев

петер сийярто

андрей сибига

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны - кандидата в члены сообщества, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."На наш взгляд, прием Украины в ЕС стал бы исторической ошибкой, но страны-члены сами устанавливают свой энергобаланс, так что Украину бы совершенно не касалось, у кого и откуда Венгрия закупает энергию, даже если бы она была членом ЕС, а она не является", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.По его словам, Украина "должна быть благодарна Венгрии" за то, что через нее в страну поступает значительная часть украинского импорта электроэнергии, а венгерское правительство помогает украинским беженцам, вместо этого "украинская армия атакует нефтепровод, ведущий в Венгрию и Словакию".Атака на объекты энергоснабжения стран-членов недопустима для страны, которая является кандидатом на вступление в ЕС, подчеркнул Гуйяш.Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.

https://ria.ru/20250812/vengrija-2034719018.html

https://ria.ru/20250822/ukraina-2037024095.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евросоюз, в мире, венгрия, киев, петер сийярто, андрей сибига, владимир зеленский, еврокомиссия, вооруженные силы украины