Прием Украины в ЕС был бы исторической ошибкой, заявили в офисе Орбана
17:26 25.08.2025 (обновлено: 18:02 25.08.2025)
Прием Украины в ЕС был бы исторической ошибкой, заявили в офисе Орбана
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны - кандидата в члены сообщества, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."На наш взгляд, прием Украины в ЕС стал бы исторической ошибкой, но страны-члены сами устанавливают свой энергобаланс, так что Украину бы совершенно не касалось, у кого и откуда Венгрия закупает энергию, даже если бы она была членом ЕС, а она не является", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.По его словам, Украина "должна быть благодарна Венгрии" за то, что через нее в страну поступает значительная часть украинского импорта электроэнергии, а венгерское правительство помогает украинским беженцам, вместо этого "украинская армия атакует нефтепровод, ведущий в Венгрию и Словакию".Атака на объекты энергоснабжения стран-членов недопустима для страны, которая является кандидатом на вступление в ЕС, подчеркнул Гуйяш.Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
Прием Украины в ЕС был бы исторической ошибкой, заявили в офисе Орбана

Офис Орбана: поведение Киева не соответствует статусу кандидата в ЕС

БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны - кандидата в члены сообщества, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"На наш взгляд, прием Украины в ЕС стал бы исторической ошибкой, но страны-члены сами устанавливают свой энергобаланс, так что Украину бы совершенно не касалось, у кого и откуда Венгрия закупает энергию, даже если бы она была членом ЕС, а она не является", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине
12 августа, 08:40
По его словам, Украина "должна быть благодарна Венгрии" за то, что через нее в страну поступает значительная часть украинского импорта электроэнергии, а венгерское правительство помогает украинским беженцам, вместо этого "украинская армия атакует нефтепровод, ведущий в Венгрию и Словакию".
Атака на объекты энергоснабжения стран-членов недопустима для страны, которая является кандидатом на вступление в ЕС, подчеркнул Гуйяш.
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Гарантия войны": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Украины
22 августа, 16:58
 
