В Липецкой области объявили воздушную опасность
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.
