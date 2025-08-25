https://ria.ru/20250825/oon-2037545512.html
Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе
Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе - РИА Новости, 25.08.2025
Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильский удар по больнице "Насер" в секторе Газа, из-за которого погибли гражданские и журналисты,... РИА Новости, 25.08.2025
ООН, 25 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильский удар по больнице "Насер" в секторе Газа, из-за которого погибли гражданские и журналисты, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. Жертвами обстрела медицинского комплекса "Насер" на юге палестинского полуэксклава стали по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости. "Генеральный секретарь решительно осуждает гибель палестинцев в результате израильских ударов по больнице "Насер" в Хан-Юнисе. Среди погибших, помимо мирных жителей, были медицинские работники и журналисты", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга. Гутерреш также призвал к расследованию ударов, подчеркнул важность защиты гражданских, медперсонала и журналистов, добавил его представитель. "Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному и постоянному прекращению огня, беспрепятственному гуманитарному доступу по всей территории Газы и к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", – констатировал Дюжаррик.
Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе
