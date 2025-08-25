Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе
20:23 25.08.2025
Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе
Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе
в мире
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
израиль
палестина
ООН, 25 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильский удар по больнице "Насер" в секторе Газа, из-за которого погибли гражданские и журналисты, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. Жертвами обстрела медицинского комплекса "Насер" на юге палестинского полуэксклава стали по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости. "Генеральный секретарь решительно осуждает гибель палестинцев в результате израильских ударов по больнице "Насер" в Хан-Юнисе. Среди погибших, помимо мирных жителей, были медицинские работники и журналисты", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга. Гутерреш также призвал к расследованию ударов, подчеркнул важность защиты гражданских, медперсонала и журналистов, добавил его представитель. "Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному и постоянному прекращению огня, беспрепятственному гуманитарному доступу по всей территории Газы и к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", – констатировал Дюжаррик.
в мире, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, израиль, палестина
В мире, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Израиль, Палестина
Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 25 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильский удар по больнице "Насер" в секторе Газа, из-за которого погибли гражданские и журналисты, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Жертвами обстрела медицинского комплекса "Насер" на юге палестинского полуэксклава стали по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости.
"Генеральный секретарь решительно осуждает гибель палестинцев в результате израильских ударов по больнице "Насер" в Хан-Юнисе. Среди погибших, помимо мирных жителей, были медицинские работники и журналисты", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
Гутерреш также призвал к расследованию ударов, подчеркнул важность защиты гражданских, медперсонала и журналистов, добавил его представитель.
"Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному и постоянному прекращению огня, беспрепятственному гуманитарному доступу по всей территории Газы и к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", – констатировал Дюжаррик.
