https://ria.ru/20250825/oon-2037545512.html

Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе

Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе - РИА Новости, 25.08.2025

Генсек ООН осудил Израиль за удар по больнице в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильский удар по больнице "Насер" в секторе Газа, из-за которого погибли гражданские и журналисты,... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T20:23:00+03:00

2025-08-25T20:23:00+03:00

2025-08-25T20:23:00+03:00

в мире

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

израиль

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840890_0:184:3094:1924_1920x0_80_0_0_7aa3e8335bbfe30c45c8822ab5e154e3.jpg

ООН, 25 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильский удар по больнице "Насер" в секторе Газа, из-за которого погибли гражданские и журналисты, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. Жертвами обстрела медицинского комплекса "Насер" на юге палестинского полуэксклава стали по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости. "Генеральный секретарь решительно осуждает гибель палестинцев в результате израильских ударов по больнице "Насер" в Хан-Юнисе. Среди погибших, помимо мирных жителей, были медицинские работники и журналисты", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга. Гутерреш также призвал к расследованию ударов, подчеркнул важность защиты гражданских, медперсонала и журналистов, добавил его представитель. "Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному и постоянному прекращению огня, беспрепятственному гуманитарному доступу по всей территории Газы и к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", – констатировал Дюжаррик.

https://ria.ru/20250825/gaza-2037534665.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, израиль, палестина