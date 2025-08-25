Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сотрудники военкомата устроили крупный рейд, пишут СМИ
12:16 25.08.2025
В Одессе сотрудники военкомата устроили крупный рейд, пишут СМИ
В Одессе сотрудники военкомата устроили крупный рейд, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025
В Одессе сотрудники военкомата устроили крупный рейд, пишут СМИ
Сотрудники военкомата устроили крупный рейд в одном из ЖК в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:16:00+03:00
2025-08-25T12:16:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата устроили крупный рейд в одном из ЖК в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В одном из одесских ЖК военкомы провели крупный рейд. Очевидцы заявляют о 20-30 сотрудниках ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкомата – ред.) и полицейских, которые проверяли людей на входе и выходе из подъездов... Позже одесский областной ТЦК подтвердил инцидент", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На одном из опубликованных изданием видео сотрудник военкомата валит на землю мужчину, задержать которого военкому помешали прибежавшие на помощь люди. В военкомате позже заявили, что мужчина, которого пытались задержать, находится в розыске за нарушение правил военного учета. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
украина
одесса
В Одессе сотрудники военкомата устроили крупный рейд, пишут СМИ

В Одессе сотрудники военкомата устроили крупный рейд в ЖК

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата устроили крупный рейд в одном из ЖК в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В одном из одесских ЖК военкомы провели крупный рейд. Очевидцы заявляют о 20-30 сотрудниках ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкомата – ред.) и полицейских, которые проверяли людей на входе и выходе из подъездов... Позже одесский областной ТЦК подтвердил инцидент", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На одном из опубликованных изданием видео сотрудник военкомата валит на землю мужчину, задержать которого военкому помешали прибежавшие на помощь люди. В военкомате позже заявили, что мужчина, которого пытались задержать, находится в розыске за нарушение правил военного учета.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
