Гражданину США предъявили обвинение по делу о хищении 1,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Следствие заочно предъявило гражданину США Игорю Райхельсону обвинение по делу о хищении 1,5 миллиардов рублей при закупке титанового сырья для "ВСМПО-Ависма", следует из документов в распоряжении РИА Новости. По версии следствия, Михаил Воеводин, будучи гендиректором ПАО "ВСМПО-Ависма", в 2016-2020 годах заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с двумя фирмами ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы" по завышенным ценам. При этом, как указывало следствие, российский поставщик аналогичной продукции ООО "РегионПром" продавал этот же материал дешевле. Следствие считает, что Воеводин совершил хищение вместе с гражданином США Игорем Райхельсоном, дело в отношении которого было возбуждено 23 июня 2025 года. Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), деятельность фирм-поставщиков титанового сырья была подконтрольна Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании - поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее - "Интерлинк") по направлению организации работы с Россией и странами СНГ. Денежные средства, образовавшиеся от разницы цен шихтового материала обществ (ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы") и ООО "РегионПром" в размере не менее 1 519 680 619 рублей 68 копеек были присвоены Воеводиным, Райхельсоном и другими неустановленными лицами, следует из текста документа. Райхельсон при этом, как считает следствие, скрылся за границей. "Мой доверитель ни скрывался и физически этого сделать не мог, он гражданин США и российского гражданства у него нет, он с 17 лет не живет в России, российских поставщиков не контролирует и даже никогда не был в их офисах", - рассказал РИА Новости его адвокат Роман Бубнов. По словам адвоката, его подзащитный назвал инициацию со стороны "ВСМПО-Ависмы" уголовного преследования "не просто абсурдным, а скорее даже возмутительным и опрометчивым решением". Адвокат добавил, что когда Райхельсон узнал о возбуждении уголовного дела в отношении него, он дал подробные письменные показания, заверил их у нотариуса и направил следователю по делу (текст документа имеется в распоряжении РИА Новости). Как следует из документа, продукция использовалась в дальнейшей деятельности по изготовлению титановых изделий, в том числе в экспортных поставках титаносодержащей продукции на рынки стран США и Европейского Союза, поэтому она должна была соответствовать стандартам, вырабатываемым ASTM (American Society for Testing and Materials), которые используются американскими компаниями при оценке качества титана. В документе утверждается, что сырье ООО "РегионПром", на более выгодную стоимость которой указывало следствие, не было предназначено для нужд компании "ВСМПО-Ависма" и не соответствовало этим стандартам.

