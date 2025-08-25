https://ria.ru/20250825/obstrel-2037372444.html
В Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ
2025-08-25T09:29:00+03:00
БЕЛГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Украинские военные атаковали Шебекино, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что пострадавшему оказывают помощь.Повреждения также получили многоквартирный дом и три автомобиля. На месте работают оперативные службы.С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
