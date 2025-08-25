Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 25.08.2025 (обновлено: 10:08 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/obstrel-2037372444.html
В Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ
В Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025
В Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ
Украинские военные атаковали Шебекино, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:29:00+03:00
2025-08-25T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037372842_0:384:897:889_1920x0_80_0_0_ba97690dbd8b5257695cbf9628048fb5.jpg
БЕЛГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Украинские военные атаковали Шебекино, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что пострадавшему оказывают помощь.Повреждения также получили многоквартирный дом и три автомобиля. На месте работают оперативные службы.С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037372842_0:300:897:973_1920x0_80_0_0_4c4b1825e5928ce2da54137056ee221a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ

Житель Шебекино получил тяжелые ранения при обстреле ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Украинские военные атаковали Шебекино, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что пострадавшему оказывают помощь.
Повреждения также получили многоквартирный дом и три автомобиля. На месте работают оперативные службы.
С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала