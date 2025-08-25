Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
Юрист раскрыл обман продавцов по принципу покупок "в нагрузку"
02:15 25.08.2025
Юрист раскрыл обман продавцов по принципу покупок “в нагрузку”
Юрист раскрыл обман продавцов по принципу покупок “в нагрузку”
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Предложения продавцов дать покупателю скидку вместо возврата денег за неподходящий товар напоминают советскую практику покупок “в нагрузку” и незаконны, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин.Речь идет о временах СССР, когда дефицитный товар часто продавался в паре с чем-то ненужным. Но сейчас Закон о защите прав потребителя трактует это, как навязывание услуг — обусловленность приобретения одних товаров обязательным приобретением других. Это запрещено и грозит продавцу привлечением к ответственности.“Если потребитель заявил требование о возврате денежных средств, к примеру, из-за обнаруженного недостатка или просто отказался от товара, который не подошел по характеристикам, то продавец должен лишь рассмотреть обоснованность требований, но не вправе произвольно изменить первоначально заявленное требование”, — рассуждает юрист.Исключение возможно, если продавец предложил, а покупатель согласился, и сделка устроила обоих. Тогда нарушения закона нет. Во всех других случаях следует составить письменную претензию, обратиться в Роспотребнадзор или в суд, советует Безделин.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Предложения продавцов дать покупателю скидку вместо возврата денег за неподходящий товар напоминают советскую практику покупок “в нагрузку” и незаконны, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин.
Речь идет о временах СССР, когда дефицитный товар часто продавался в паре с чем-то ненужным. Но сейчас Закон о защите прав потребителя трактует это, как навязывание услуг — обусловленность приобретения одних товаров обязательным приобретением других. Это запрещено и грозит продавцу привлечением к ответственности.
