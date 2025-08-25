Проекты НТВ перейдут в новый телекомплекс до конца года

https://ria.ru/20250825/ntv-2037521007.html

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый телекомплекс НТВ, оснащённый передовыми российскими технологиями, станет площадкой для всех новостных программ, а также развлекательных проектов телеканала уже к концу 2025 года, сообщил РИА Новости генеральный директор НТВ Алексей Земский."Последний раз телевизионный технический центр в стране был сдан в 70-х годах прошлого столетия. Поэтому для нас первый прямой эфир из нового Телекомплекса НТВ стал знаковым событием. Тем удивительнее, что первыми стала программа с таким судьбоносным названием – "Центральное телевидение". Площадь нашего Технопарка – 76 тысяч квадратных метров, в нем семь студий – все они уже полностью оснащены и задекорированы. Более того, во всех установлено российское оборудование и софт, специально для этого предназначенный. Также во всех студиях предусмотрена дополненная реальность. Мы рассчитываем, что до конца года из нового Технопарка будут выходить все программы НТВ. Не только новостные, но и все наши развлекательные шоу", - рассказал Земский.Гендиректор НТВ рассказал, что в субботу, 23 августа, из нового телекомплекса, расположенного рядом с Останкиной телебашней, состоялся первый прямой эфир программы "Центральное телевидение" с Вадимом Такменёвым. "Прежде всего, сам Телекомплекс, не только студия, а сам Телекомплекс – это очень современный, технологичный, просторный, грандиозный кластер. Поэтому, помимо всего прочего, это добавило коллективу какой-то всплеск новой энергии, и мы все сейчас, работая в стенах нашего нового дома буквально две недели, питаемся какой-то другой новой атмосферой. Поэтому у нас много идей и огромное желание творить и работать", – рассказал Такменёв в беседе с РИА Новости.Телеведущий добавил, что студия оснащена современным оборудованием, отметив при этом, что многие вещи модернизированы, включая управление световыми пушками, которое теперь осуществляется с помощью компьютеров, а не вручную. По его словам, это похоже на компьютерную игру, а не на традиционное производство, где люди управляют светом, залезая в труднодоступные места. Такменёв также упомянул современные средства передачи материалов, благодаря которым информация молниеносно передается в аппаратную и выходит в эфир. Такменёв также рассказал, что студия усовершенствована технологиями вещания, дополненной реальностью и ИИ-помощником - коллаборацией с искусственным интеллектом GigaChat. Он пояснил, что сейчас ИИ фактически стал полноправным "сотрудником" программы, отметив, что это первый опыт такого сотрудничества. По словам Такменёва, использование искусственного интеллекта не является рекламой, а направлено на помощь в работе: ИИ помогает анализировать информацию, визуализировать данные и обрабатывать большие объёмы документов, таких как договоры или международные соглашения, предоставляя краткое содержание и выделяя главное. Он добавил, что вместе с партнёрами они постепенно раскрывают потенциал этой технологии, и через несколько месяцев сотрудничество может стать прорывным. Кроме того, Такменёв отметил, что ИИ умеет достаточно точно отличать фейковые данные от достоверных, проверяя информацию с точностью до 99%. Телекомплекс НТВ стал первым за последние 46 лет телевизионным техническим центром после Останкино, построенным в России. Площадь технопарка НТВ – более 76 000 квадратных метров, высота – 42 метра. В состав телекомплекса входят семь телевизионных студий, дикторские, монтажные, гримёрные и эфирный комплекс, способный обеспечить вещание в девяти часовых поясах в прямом эфире, а также офисы, коворкинг, предназначенный для размещения творческого коллектива, и коммерческие ЦОДы. Соглашение о создании на территории столицы технопарка НТВ было подписано телекомпанией НТВ и правительством Москвы на площадке Петербургского международного экономического форума в 2021 году. А в августе 2025 года технопарк НТВ был введён в эксплуатацию.

