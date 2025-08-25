https://ria.ru/20250825/novak-2037555692.html
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов - РИА Новости, 25.08.2025
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в...
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице, сообщило правительство РФ. "Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте", - говорится в сообщении.
россия
Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов
