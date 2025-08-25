https://ria.ru/20250825/nauka-2037014439.html
Ученые объяснили, как бациллы могут улучшать почву
2025-08-25T09:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738266337_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_9a0e41424ddc98deeb9dec4742feb3a0.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вещества, выделяемые в окружающую среду некоторыми почвенными микроорганизмами рода Bacillus, действуют не только как антибиотики, но и как натуральное удобрение, увеличивая плодородие почв, установили специалисты ТюмГУ в составе научного коллектива. Результаты представлены в Rhizosphere.Сельское хозяйство неизбежно нарушает естественное взаимодействие почвы, микроорганизмов и растений, что приводит к ускорению истощения почвы, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Специалисты вуза с коллегами из Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений обнаружили, что некоторые бактерии рода Bacillus — бациллы, способны благоприятно перестраивать природное микробное сообщество в почве с помощью синтезируемых липопептидов. Эти соединения не только противостоят грибковым заболеваниям сельскохозяйственных культур, но и активируют почвенные ферменты, участвующие в усвоении растениями углерода, азота и фосфора."Особенность антимикробного действия циклических липопептидов заключается в "перепрограммировании" микробной экосистемы, что делает ее более устойчивой. Это молекулы-сигналы для "союзных" бациллам бактерий в почве. "Союзники" влияют на формирование биопленок на корнях, что улучшает симбиоз микроорганизмов и растений и позволяет последним лучше питаться", — рассказал заведующий лабораторией антимикробной резистентности института X-Bio ТюмГУ Алексей Васильченко.Исследователь пояснил, что добавление чистых циклических липопептидов в почву стимулировало микробиоту разлагать органические соединения и высвобождать питательные вещества для растений, повышая их устойчивость к стрессам и увеличивая урожайность."В полевом эксперименте препарат на основе липопептидов улучшил физиологические параметры картофеля: усилился рост корней и побегов. Это подтверждает, что циклические липопептиды можно использовать как экологичную альтернативу химическим удобрениям и пестицидам", — подчеркнул Васильченко.Разработка сельскохозяйственных препаратов, содержащих определенные виды бацилл, поможет смягчить негативные эффекты от земледелия на окружающую среду. Однако для повсеместного применения сведений пока недостаточно: ученые планируют установить все изменения, которые вызывает внесение бацилл в почву.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда и Министерства науки и высшего образования России.
