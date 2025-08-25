Рейтинг@Mail.ru
Ученые объяснили, как бациллы могут улучшать почву
Наука
 
09:00 25.08.2025
Ученые объяснили, как бациллы могут улучшать почву
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вещества, выделяемые в окружающую среду некоторыми почвенными микроорганизмами рода Bacillus, действуют не только как антибиотики, но и как натуральное удобрение, увеличивая плодородие почв, установили специалисты ТюмГУ в составе научного коллектива. Результаты представлены в Rhizosphere.Сельское хозяйство неизбежно нарушает естественное взаимодействие почвы, микроорганизмов и растений, что приводит к ускорению истощения почвы, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Специалисты вуза с коллегами из Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений обнаружили, что некоторые бактерии рода Bacillus — бациллы, способны благоприятно перестраивать природное микробное сообщество в почве с помощью синтезируемых липопептидов. Эти соединения не только противостоят грибковым заболеваниям сельскохозяйственных культур, но и активируют почвенные ферменты, участвующие в усвоении растениями углерода, азота и фосфора.&quot;Особенность антимикробного действия циклических липопептидов заключается в &quot;перепрограммировании&quot; микробной экосистемы, что делает ее более устойчивой. Это молекулы-сигналы для &quot;союзных&quot; бациллам бактерий в почве. &quot;Союзники&quot; влияют на формирование биопленок на корнях, что улучшает симбиоз микроорганизмов и растений и позволяет последним лучше питаться&quot;, — рассказал заведующий лабораторией антимикробной резистентности института X-Bio ТюмГУ Алексей Васильченко.Исследователь пояснил, что добавление чистых циклических липопептидов в почву стимулировало микробиоту разлагать органические соединения и высвобождать питательные вещества для растений, повышая их устойчивость к стрессам и увеличивая урожайность."В полевом эксперименте препарат на основе липопептидов улучшил физиологические параметры картофеля: усилился рост корней и побегов. Это подтверждает, что циклические липопептиды можно использовать как экологичную альтернативу химическим удобрениям и пестицидам", — подчеркнул Васильченко.Разработка сельскохозяйственных препаратов, содержащих определенные виды бацилл, поможет смягчить негативные эффекты от земледелия на окружающую среду. Однако для повсеместного применения сведений пока недостаточно: ученые планируют установить все изменения, которые вызывает внесение бацилл в почву.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда и Министерства науки и высшего образования России.
