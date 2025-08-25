https://ria.ru/20250825/nauka-2036984107.html

Ученые улучшили "зрение" рентгеновских аппаратов

Ученые улучшили "зрение" рентгеновских аппаратов - РИА Новости, 25.08.2025

Ученые улучшили "зрение" рентгеновских аппаратов

Новые материалы для рентгеновских исследований в медицине и промышленности создали специалисты СФУ в составе международного научного коллектива. С их помощью... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T07:00:00+03:00

2025-08-25T07:00:00+03:00

2025-08-25T07:00:00+03:00

наука

сибирский федеральный университет

российский научный фонд

китай

наука

технологии

здоровье

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962647815_0:268:3068:1994_1920x0_80_0_0_5f73e92cb45eed2f86d675b397bf81fa.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Новые материалы для рентгеновских исследований в медицине и промышленности создали специалисты СФУ в составе международного научного коллектива. С их помощью можно создавать более чувствительные и экологичные "приемники" рентгеновского излучения, способные свободно гнуться без ухудшения характеристик. Результаты представлены в Advanced Materials.Получение рентгеновского снимка происходит в несколько шагов: сначала через объект проходит пучок рентгеновского излучения, часть которого поглощается плотными средами, например костными тканями. Оставшееся излучение попадает в "приемник" — на детектор, материал в котором (так называемый сцинтиллятор) преобразует его сначала в другой световой сигнал, а затем в электрический. Из него получается цифровое изображение, объяснили ученые Сибирского федерального университета (СФУ).Современные детекторы имеют небольшие размеры и простую геометрию из-за того, что сцинтилляторы жесткие и хрупкие, отметили в вузе. Поэтому специалисты занимаются созданием гибких сцинтилляционных экранов, которые бы позволяли создавать детекторы любых форм и размеров, рассказал доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев. Также ученые разрабатывают материалы без добавления тяжелых металлов, которые могут нанести вред окружающей среде при неправильной утилизации, отметил он.Ученые СФУ совместно с коллегами из Китая получили новый материал-приемник рентгеновского излучения, который можно растягивать в четыре раза без потери оптических и сцинтилляционных свойств. По словам Молокеева, кроме экологичности из-за отсутствия в составе свинца и пластичности новый материал обладает рекордной эффективностью."Мы создали два металл-органических материала, квантовый выход которых составил 91 и 100 процентов. Это означает, что 9 из 10 или 10 из 10 световых частиц (квантов) рентгеновского излучения будут преобразованы в видимое излучение для последующего отображения их на цифровом снимке организма или предмета, что сделает изображение более полным", — объяснил Молокеев.При этом детектор сохраняет высокое разрешение (14 пар линий на миллиметр — как у лучших сцинтилляторов, известных на данный момент), водостойкость, термостабильность, экологичность, что делает его конкурентоспособным с лучшими существующими аналогами, добавили в вузе."Разработанные материалы могут значительно продвинуть вперед технологии рентгеновской визуализации. Гибкие детекторы позволят создавать сканеры для сложных поверхностей в промышленности, компактные диагностические системы в медицине и более удобные аппараты для досмотра в аэропортах. Их изготовление не требует редких или дорогих компонентов, а устойчивость к внешним воздействиям делает их пригодными для использования в самых разных условиях", — подчеркнул специалист.В будущем исследователи планируют улучшать характеристики уже полученных материалов. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20250623/nauka-2024190112.html

https://ria.ru/20250806/nauka-2032795383.html

китай

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сибирский федеральный университет, российский научный фонд, китай, наука, технологии, здоровье, здоровье - общество, университетская наука, красноярский край