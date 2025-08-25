https://ria.ru/20250825/nauka-2036984107.html
Ученые улучшили "зрение" рентгеновских аппаратов
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Новые материалы для рентгеновских исследований в медицине и промышленности создали специалисты СФУ в составе международного научного коллектива. С их помощью можно создавать более чувствительные и экологичные "приемники" рентгеновского излучения, способные свободно гнуться без ухудшения характеристик. Результаты представлены в Advanced Materials.Получение рентгеновского снимка происходит в несколько шагов: сначала через объект проходит пучок рентгеновского излучения, часть которого поглощается плотными средами, например костными тканями. Оставшееся излучение попадает в "приемник" — на детектор, материал в котором (так называемый сцинтиллятор) преобразует его сначала в другой световой сигнал, а затем в электрический. Из него получается цифровое изображение, объяснили ученые Сибирского федерального университета (СФУ).Современные детекторы имеют небольшие размеры и простую геометрию из-за того, что сцинтилляторы жесткие и хрупкие, отметили в вузе. Поэтому специалисты занимаются созданием гибких сцинтилляционных экранов, которые бы позволяли создавать детекторы любых форм и размеров, рассказал доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев. Также ученые разрабатывают материалы без добавления тяжелых металлов, которые могут нанести вред окружающей среде при неправильной утилизации, отметил он.Ученые СФУ совместно с коллегами из Китая получили новый материал-приемник рентгеновского излучения, который можно растягивать в четыре раза без потери оптических и сцинтилляционных свойств. По словам Молокеева, кроме экологичности из-за отсутствия в составе свинца и пластичности новый материал обладает рекордной эффективностью."Мы создали два металл-органических материала, квантовый выход которых составил 91 и 100 процентов. Это означает, что 9 из 10 или 10 из 10 световых частиц (квантов) рентгеновского излучения будут преобразованы в видимое излучение для последующего отображения их на цифровом снимке организма или предмета, что сделает изображение более полным", — объяснил Молокеев.При этом детектор сохраняет высокое разрешение (14 пар линий на миллиметр — как у лучших сцинтилляторов, известных на данный момент), водостойкость, термостабильность, экологичность, что делает его конкурентоспособным с лучшими существующими аналогами, добавили в вузе."Разработанные материалы могут значительно продвинуть вперед технологии рентгеновской визуализации. Гибкие детекторы позволят создавать сканеры для сложных поверхностей в промышленности, компактные диагностические системы в медицине и более удобные аппараты для досмотра в аэропортах. Их изготовление не требует редких или дорогих компонентов, а устойчивость к внешним воздействиям делает их пригодными для использования в самых разных условиях", — подчеркнул специалист.В будущем исследователи планируют улучшать характеристики уже полученных материалов. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Получение рентгеновского снимка происходит в несколько шагов: сначала через объект проходит пучок рентгеновского излучения, часть которого поглощается плотными средами, например костными тканями. Оставшееся излучение попадает в "приемник" — на детектор, материал в котором (так называемый сцинтиллятор) преобразует его сначала в другой световой сигнал, а затем в электрический. Из него получается цифровое изображение, объяснили ученые Сибирского федерального университета (СФУ).
Современные детекторы имеют небольшие размеры и простую геометрию из-за того, что сцинтилляторы жесткие и хрупкие, отметили в вузе. Поэтому специалисты занимаются созданием гибких сцинтилляционных экранов, которые бы позволяли создавать детекторы любых форм и размеров, рассказал доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев. Также ученые разрабатывают материалы без добавления тяжелых металлов, которые могут нанести вред окружающей среде при неправильной утилизации, отметил он.
Ученые СФУ совместно с коллегами из Китая получили новый материал-приемник рентгеновского излучения, который можно растягивать в четыре раза без потери оптических и сцинтилляционных свойств. По словам Молокеева, кроме экологичности из-за отсутствия в составе свинца и пластичности новый материал обладает рекордной эффективностью.
"Мы создали два металл-органических материала, квантовый выход которых составил 91 и 100 процентов. Это означает, что 9 из 10 или 10 из 10 световых частиц (квантов) рентгеновского излучения будут преобразованы в видимое излучение для последующего отображения их на цифровом снимке организма или предмета, что сделает изображение более полным", — объяснил Молокеев.
При этом детектор сохраняет высокое разрешение (14 пар линий на миллиметр — как у лучших сцинтилляторов, известных на данный момент), водостойкость, термостабильность, экологичность, что делает его конкурентоспособным с лучшими существующими аналогами, добавили в вузе.
"Разработанные материалы могут значительно продвинуть вперед технологии рентгеновской визуализации. Гибкие детекторы позволят создавать сканеры для сложных поверхностей в промышленности, компактные диагностические системы в медицине и более удобные аппараты для досмотра в аэропортах. Их изготовление не требует редких или дорогих компонентов, а устойчивость к внешним воздействиям делает их пригодными для использования в самых разных условиях", — подчеркнул специалист.
В будущем исследователи планируют улучшать характеристики уже полученных материалов. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.