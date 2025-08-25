Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали условие распада НАТО - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/nato-2037368519.html
В Турции назвали условие распада НАТО
В Турции назвали условие распада НАТО - РИА Новости, 25.08.2025
В Турции назвали условие распада НАТО
НАТО исчерпала себя, а возможный выход Турции из Североатлантического альянса предопределит распад этой "злой организации", заявил РИА Новости полковник ВВС... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:13:00+03:00
2025-08-25T09:13:00+03:00
в мире
турция
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac31727babf3c06a9ff7f3350171a7b3.jpg
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. НАТО исчерпала себя, а возможный выход Турции из Североатлантического альянса предопределит распад этой "злой организации", заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор ранее заявил РИА Новости, что необходимости в существовании НАТО больше нет, поскольку Россия никому не угрожает. Vatan - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность, считает спасением Турции ее выход из НАТО. "Говорящий о том, что НАТО закончила свое существование, отставной полковник Макгрегор прав, но не до конца. Да, основная цель создания НАТО как оборонного пакта исчерпана, но задача альянса – быть "международной силой США для обеспечения однополярного мирового порядка" – еще не завершена. Когда Турция выйдет из НАТО, эта задача также будет снята (такие планы Вашингтона рухнут – ред.), и эта злая организация распадется", - заявил эксперт. Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html
https://ria.ru/20250608/ryutte-2021680382.html
турция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df72284a45d042aa7318eb15333d54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Турция, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
В Турции назвали условие распада НАТО

Экс-полковник ВВС Турции Сефа: выход Турции из НАТО предопределит распад альянса

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. НАТО исчерпала себя, а возможный выход Турции из Североатлантического альянса предопределит распад этой "злой организации", заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор ранее заявил РИА Новости, что необходимости в существовании НАТО больше нет, поскольку Россия никому не угрожает. Vatan - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность, считает спасением Турции ее выход из НАТО.
Флаги США и НАТО - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Турции оценили возможность выхода США из НАТО
4 марта, 03:40
"Говорящий о том, что НАТО закончила свое существование, отставной полковник Макгрегор прав, но не до конца. Да, основная цель создания НАТО как оборонного пакта исчерпана, но задача альянса – быть "международной силой США для обеспечения однополярного мирового порядка" – еще не завершена. Когда Турция выйдет из НАТО, эта задача также будет снята (такие планы Вашингтона рухнут – ред.), и эта злая организация распадется", - заявил эксперт.
Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Выпад генсека НАТО в адрес России вызвал бурю негодования в Турции
8 июня, 23:02
 
В миреТурцияРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала