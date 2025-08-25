https://ria.ru/20250825/nato-2037368519.html

В Турции назвали условие распада НАТО

АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. НАТО исчерпала себя, а возможный выход Турции из Североатлантического альянса предопределит распад этой "злой организации", заявил РИА Новости полковник ВВС Турции в отставке, бывший военный атташе, член центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор ранее заявил РИА Новости, что необходимости в существовании НАТО больше нет, поскольку Россия никому не угрожает. Vatan - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность, считает спасением Турции ее выход из НАТО. "Говорящий о том, что НАТО закончила свое существование, отставной полковник Макгрегор прав, но не до конца. Да, основная цель создания НАТО как оборонного пакта исчерпана, но задача альянса – быть "международной силой США для обеспечения однополярного мирового порядка" – еще не завершена. Когда Турция выйдет из НАТО, эта задача также будет снята (такие планы Вашингтона рухнут – ред.), и эта злая организация распадется", - заявил эксперт. Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России. Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

