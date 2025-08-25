https://ria.ru/20250825/narod-2037408156.html

Опрос показал, сколько россиян считают русских особым народом

Опрос показал, сколько россиян считают русских особым народом - РИА Новости, 25.08.2025

Опрос показал, сколько россиян считают русских особым народом

Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что русские - такой же народ, как и другие, 39% респондентов уверены, что это совершенно особый народ, следует из... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:53:00+03:00

2025-08-25T11:53:00+03:00

2025-08-25T16:26:00+03:00

общество

россия

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037424059_0:96:3284:1943_1920x0_80_0_0_686118d6d324223aebad17664b5d84a0.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что русские - такой же народ, как и другие, 39% респондентов уверены, что это совершенно особый народ, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. В последнюю четверть века в российском обществе преобладает мнение, что русские - такой же народ, как и другие - в 2000 году так считали 65% граждан РФ, в 2025 году - 61%, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. По его данным, менталитет (22%), доброта (15%), богатые культура и история, духовность (по 12%) - признаки, по которым россияне определяют свой народ как особый. Большинство опрошенных (58%) считают, что Россия в своём развитии не повторяет, с определенными отклонениями и ошибками, путь развития всех стран мира. Как показал опрос, за прошедшие 25 лет среди россиян ослабло убеждение в "тяжелости" судьбы русского народа. О том, что судьба у русских труднее, чем у других народов, в 2000 г. говорили 71% граждан РФ, в 2025 - 32%. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 21 по 23 мая среди 1604 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250822/putin-2036913395.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вциом