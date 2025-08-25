https://ria.ru/20250825/narod-2037408156.html
Опрос показал, сколько россиян считают русских особым народом
Опрос показал, сколько россиян считают русских особым народом - РИА Новости, 25.08.2025
Опрос показал, сколько россиян считают русских особым народом
Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что русские - такой же народ, как и другие, 39% респондентов уверены, что это совершенно особый народ, следует из... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T11:53:00+03:00
2025-08-25T11:53:00+03:00
2025-08-25T16:26:00+03:00
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037424059_0:96:3284:1943_1920x0_80_0_0_686118d6d324223aebad17664b5d84a0.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что русские - такой же народ, как и другие, 39% респондентов уверены, что это совершенно особый народ, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. В последнюю четверть века в российском обществе преобладает мнение, что русские - такой же народ, как и другие - в 2000 году так считали 65% граждан РФ, в 2025 году - 61%, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. По его данным, менталитет (22%), доброта (15%), богатые культура и история, духовность (по 12%) - признаки, по которым россияне определяют свой народ как особый. Большинство опрошенных (58%) считают, что Россия в своём развитии не повторяет, с определенными отклонениями и ошибками, путь развития всех стран мира. Как показал опрос, за прошедшие 25 лет среди россиян ослабло убеждение в "тяжелости" судьбы русского народа. О том, что судьба у русских труднее, чем у других народов, в 2000 г. говорили 71% граждан РФ, в 2025 - 32%. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 21 по 23 мая среди 1604 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250822/putin-2036913395.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037424059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f02e4a2e9639a7e9ff1cda5ce1d431fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом
Опрос показал, сколько россиян считают русских особым народом
ВЦИОМ: 39% россиян считают русских особым народом
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) граждан РФ считают, что русские - такой же народ, как и другие, 39% респондентов уверены, что это совершенно особый народ, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
В последнюю четверть века в российском обществе преобладает мнение, что русские - такой же народ, как и другие - в 2000 году так считали 65% граждан РФ
, в 2025 году - 61%, говорится в результатах опроса ВЦИОМ
.
По его данным, менталитет (22%), доброта (15%), богатые культура и история, духовность (по 12%) - признаки, по которым россияне определяют свой народ как особый. Большинство опрошенных (58%) считают, что Россия в своём развитии не повторяет, с определенными отклонениями и ошибками, путь развития всех стран мира.
Как показал опрос, за прошедшие 25 лет среди россиян ослабло убеждение в "тяжелости" судьбы русского народа. О том, что судьба у русских труднее, чем у других народов, в 2000 г. говорили 71% граждан РФ, в 2025 - 32%.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 21 по 23 мая среди 1604 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.