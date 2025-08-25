https://ria.ru/20250825/napadenie-2037510517.html
В Омской области мужчина напал с молотком на маршрутку
ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Житель Омской области напал на пассажирскую маршрутку с молотком во время дорожного конфликта, сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел. По данным ведомства, водитель микроавтобуса ехал с пассажирами из села Харламово Омской области. Он объяснил сотрудникам полиции, что перед ним ехала Lada Granta и неожиданно остановилась. Водитель маршрутки посигналил ему, но реакции не последовало, тогда водитель микроавтобуса пошел на обгон. "По предварительным данным, водитель легкового автомобиля догнал микроавтобус и перегородил дорогу. Из салона "Лады" вышел мужчина с молотком и, по свидетельствам очевидцев, не менее пяти раз ударил им в стекло пассажирского транспорта, высказывая угрозы. Инцидент продолжился дракой (двух водителей - ред.)", - пояснили в пресс-службе регионального УМВД. Водитель Lada объяснил, что при обгоне его машину задели и повредили. Экипаж ДПС следов столкновения не обнаружил, сообщили в пресс-службе. "Оба участника конфликта направлены на медицинское освидетельствование, молоток изъят", - добавили в ведомстве. Сумма ущерба выясняется.
