Рейтинг@Mail.ru
В Омской области мужчина напал с молотком на маршрутку - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 25.08.2025 (обновлено: 17:45 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/napadenie-2037510517.html
В Омской области мужчина напал с молотком на маршрутку
В Омской области мужчина напал с молотком на маршрутку - РИА Новости, 25.08.2025
В Омской области мужчина напал с молотком на маршрутку
Житель Омской области напал на пассажирскую маршрутку с молотком во время дорожного конфликта, сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:44:00+03:00
2025-08-25T17:45:00+03:00
происшествия
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037509744_0:247:939:775_1920x0_80_0_0_d59844f864aa3b9f7b2b9f7ed210e3c6.jpg
ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Житель Омской области напал на пассажирскую маршрутку с молотком во время дорожного конфликта, сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел. По данным ведомства, водитель микроавтобуса ехал с пассажирами из села Харламово Омской области. Он объяснил сотрудникам полиции, что перед ним ехала Lada Granta и неожиданно остановилась. Водитель маршрутки посигналил ему, но реакции не последовало, тогда водитель микроавтобуса пошел на обгон. "По предварительным данным, водитель легкового автомобиля догнал микроавтобус и перегородил дорогу. Из салона "Лады" вышел мужчина с молотком и, по свидетельствам очевидцев, не менее пяти раз ударил им в стекло пассажирского транспорта, высказывая угрозы. Инцидент продолжился дракой (двух водителей - ред.)", - пояснили в пресс-службе регионального УМВД. Водитель Lada объяснил, что при обгоне его машину задели и повредили. Экипаж ДПС следов столкновения не обнаружил, сообщили в пресс-службе. "Оба участника конфликта направлены на медицинское освидетельствование, молоток изъят", - добавили в ведомстве. Сумма ущерба выясняется.
https://ria.ru/20241109/avtobus-1982813511.html
https://ria.ru/20241117/zaderzhanie-1984280691.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037509744_0:71:939:775_1920x0_80_0_0_8544c4adf28e293f3f99207997d5bc65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области мужчина напал с молотком на маршрутку

В Омской области водитель легковушки напал с молотком на маршрутку с пассажирами

© Кадр видео из соцсетейЖитель Омской области напал на пассажирскую маршрутку с молотком во время дорожного конфликта
Житель Омской области напал на пассажирскую маршрутку с молотком во время дорожного конфликта - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Житель Омской области напал на пассажирскую маршрутку с молотком во время дорожного конфликта
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Житель Омской области напал на пассажирскую маршрутку с молотком во время дорожного конфликта, сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел.
По данным ведомства, водитель микроавтобуса ехал с пассажирами из села Харламово Омской области. Он объяснил сотрудникам полиции, что перед ним ехала Lada Granta и неожиданно остановилась. Водитель маршрутки посигналил ему, но реакции не последовало, тогда водитель микроавтобуса пошел на обгон.
Водитель автобуса разгромил иномарку монтировкой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Петербурге водитель автобуса разгромил иномарку монтировкой
9 ноября 2024, 12:08
"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля догнал микроавтобус и перегородил дорогу. Из салона "Лады" вышел мужчина с молотком и, по свидетельствам очевидцев, не менее пяти раз ударил им в стекло пассажирского транспорта, высказывая угрозы. Инцидент продолжился дракой (двух водителей - ред.)", - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Водитель Lada объяснил, что при обгоне его машину задели и повредили. Экипаж ДПС следов столкновения не обнаружил, сообщили в пресс-службе.
"Оба участника конфликта направлены на медицинское освидетельствование, молоток изъят", - добавили в ведомстве.
Сумма ущерба выясняется.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку
17 ноября 2024, 19:33
 
ПроисшествияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала