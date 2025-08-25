https://ria.ru/20250825/naemnitsa-2037431597.html
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянской наемницы, воевавшей за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из Италии, воевавшей в подразделениях ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
италия
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из Италии, воевавшей в подразделениях ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней гражданки Республики Италия Джулии Жасмин Шифф. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в марте 2022 года Шифф прибыла на Украину и вступила в состав Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ. Пройдя военную подготовку, она освоила необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, была обеспечена личным огнестрельным оружием. В качестве наемницы до ноября 2022 года Шифф принимала участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это получила более 540 тысяч рублей. Шифф объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
