Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянской наемницы, воевавшей за ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/naemnitsa-2037431597.html
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянской наемницы, воевавшей за ВСУ
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянской наемницы, воевавшей за ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянской наемницы, воевавшей за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из Италии, воевавшей в подразделениях ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T13:26:00+03:00
2025-08-25T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
италия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из Италии, воевавшей в подразделениях ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней гражданки Республики Италия Джулии Жасмин Шифф. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в марте 2022 года Шифф прибыла на Украину и вступила в состав Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ. Пройдя военную подготовку, она освоила необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, была обеспечена личным огнестрельным оружием. В качестве наемницы до ноября 2022 года Шифф принимала участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это получила более 540 тысяч рублей. Шифф объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250725/naemnik-2031386313.html
донецкая народная республика
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, италия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Италия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянской наемницы, воевавшей за ВСУ

В ДНР заочно рассмотрят дело воевавшей за ВСУ наемницы из Италии Шифф

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из Италии, воевавшей в подразделениях ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней гражданки Республики Италия Джулии Жасмин Шифф. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2022 года Шифф прибыла на Украину и вступила в состав Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ. Пройдя военную подготовку, она освоила необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, была обеспечена личным огнестрельным оружием.
В качестве наемницы до ноября 2022 года Шифф принимала участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это получила более 540 тысяч рублей.
Шифф объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Наемник с Мальты заочно получил срок за терроризм в Курской области
25 июля, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияИталияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала