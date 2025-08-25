Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 25.08.2025
Бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, в разговоре с РИА Новости призвал поляков не воевать на стороне ВСУ.
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, в разговоре с РИА Новости призвал поляков не воевать на стороне ВСУ. Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Я хочу сказать полякам одну вещь. Не вступайте в "Иностранный легион". Это плохая идея. Вообще, война - это... это очень, очень плохо, и есть очень, очень большой шанс погибнуть... Нет, это неправда, как говорят в Польше, что русские все плохие и мы должны их убивать. Это неправда", - заявил Флатчек. Флачек добавил, что россияне - хорошие люди, а у поляков нет причин воевать против России. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
© Фото : Forward Observations GroupНаемники, воюющие за ВСУ
Наемники, воюющие за ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, в разговоре с РИА Новости призвал поляков не воевать на стороне ВСУ.
Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
"Я хочу сказать полякам одну вещь. Не вступайте в "Иностранный легион". Это плохая идея. Вообще, война - это... это очень, очень плохо, и есть очень, очень большой шанс погибнуть... Нет, это неправда, как говорят в Польше, что русские все плохие и мы должны их убивать. Это неправда", - заявил Флатчек.
Флачек добавил, что россияне - хорошие люди, а у поляков нет причин воевать против России.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Флаг Польши и НАТО - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Польский наемник перешел на сторону России для борьбы с ВСУ
23 августа, 06:32
 
