19:00 25.08.2025 (обновлено: 19:01 25.08.2025)
Региональный фестиваль для волонтеров проведут в Ярославской области
Региональный фестиваль для волонтеров проведут в Ярославской области
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Региональный фестиваль "#МыВместе" пройдет 13 сентября во Дворце молодежи Ярославской области, он организован в рамках программы "Регион добрых дел" в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", сообщил губернатор области Михаил Евраев. "Это главное событие года для волонтеров, наставников, общественников и всех, кто вносит вклад в развитие добровольческого движения. Ждем около 500 участников со всего региона. Фестиваль “#МыВместе” – это не только обмен опытом и новые знания, но и полезные дела. На мастер-классах волонтеры смогут изготовить маскировочные сети и написать письма поддержки для участников СВО. Также вручим награды активным волонтерам и партнерам добровольческого движения", – заявил Евраев, его слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области. В свою очередь, заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель назвала фестиваль важной площадкой для развития добровольчества в регионе. Участие в мероприятии смогут принять жители региона, причастные к волонтерству, в возрасте от 16 лет. Регистрация на фестиваль продлится до 31 августа.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Региональный фестиваль "#МыВместе" пройдет 13 сентября во Дворце молодежи Ярославской области, он организован в рамках программы "Регион добрых дел" в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", сообщил губернатор области Михаил Евраев.
"Это главное событие года для волонтеров, наставников, общественников и всех, кто вносит вклад в развитие добровольческого движения. Ждем около 500 участников со всего региона. Фестиваль “#МыВместе” – это не только обмен опытом и новые знания, но и полезные дела. На мастер-классах волонтеры смогут изготовить маскировочные сети и написать письма поддержки для участников СВО. Также вручим награды активным волонтерам и партнерам добровольческого движения", – заявил Евраев, его слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель назвала фестиваль важной площадкой для развития добровольчества в регионе.
Участие в мероприятии смогут принять жители региона, причастные к волонтерству, в возрасте от 16 лет. Регистрация на фестиваль продлится до 31 августа.
