Новый вице-президент по финансам и инвестициям назначен в Segezha Group

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дмитрий Муз стал новым вице-президентом по финансам и инвестициям (CFO) российского лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в группу АФК "Система"), сообщает пресс-служба компании. Муз будет отвечать за трансформацию финансовой политики, которая направлена на оптимизацию издержек и увеличение прибыльности бизнеса. "Одна из ключевых задач на сегодняшний день – обеспечение финансовой устойчивости в условиях макроэкономической неопределенности", - приводятся в сообщении слова нового вице-президента "Сегежа Групп". С июня 2025 года осуществляется усиление управленческой команды компании для достижения поставленных стратегических целей. Профессиональная карьера Муза включает руководство финансовыми подразделениями крупных промышленных предприятий. Его опыт работы в сфере финансового менеджмента насчитывает более 15 лет (QARMET, группа "ЧТПЗ", корпорация "ВСМПО-Ависма", "Уралкалий" и другие), а также 10 лет в банковском секторе. Топ-менеджер поделился информацией о стабилизации положения компании. "Компания Segezha Group не так давно закрыла сделку по дополнительной эмиссии акций, что является беспрецедентным событием на банковском рынке. И эту сделку удалось завершить общими усилиями наших кредиторов, нашего акционера АФК “Система” и, безусловно, менеджмента компании", – отметил Муз в эфире РБК-ТВ. Он сказал, что холдинг смог существенно улучшить кредитные метрики и уменьшить долг в три раза. "Следствием этого явилось то, что на последних наших выпусках облигаций мы наблюдали повышенный спрос. Безусловно, инвесторы были заинтересованы в покупке облигаций после такой успешной сделки и улучшения финансового состояния компании. Мы наблюдали повышенный спрос как в нашем первом рублевом выпуске, так и в нашем втором выпуске в юанях", – подчеркнул CFO компании. Так, холдинг завершил размещение облигаций сроком обращения 2,5 года на 7 миллиардов рублей 8 августа, а в конце прошлой недели закрыл книгу заявок по облигациям общим объемом 650 миллионов юаней на полтора года. В компании заявили, что благодаря высокому спросу на новые выпуски облигаций ставка купона в рублях была снижена на 2,5 процентного пункта. "По выпуску в юанях также удалось добиться более выгодных условий по сравнению с первоначальными ориентирами", – отметил Муз, его слова приводит пресс-служба холдинга. По словам вице-президента, принятые меры позволят компании, которая ранее привлекла 113 миллиардов рублей в результате допэмиссии акций и втрое сократила свой долг, сделать его структуру более сбалансированной, а также "сократить процентные платежи, улучшить денежный поток и сосредоточиться на развитии бизнеса". В пресс-службе также сообщили о работе над повышением операционной эффективности за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения непрофильных административных затрат. В частности, реорганизация производственной деятельности деревообрабатывающих предприятий (дозагрузка производств и устранение узких мест) поможет снизить себестоимость продукции и повысить маржинальность продаж. Также ведутся работы по улучшению процессов, связанных с повышением качества заготовки древесного сырья для дальнейшей переработки на заводах холдинга. Компания запускает два крупных инвестпроекта – модернизацию на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) в Карелии и Онежском лесопильно-деревообрабатывающем комбинате (ЛДК) в Архангельской области, где запланированы замена оборудования и расширение производственных мощностей. В перспективе на Онежском ЛДК это позволит увеличить объемы производимой продукции и создать дополнительные рабочие места. На Сегежском ЦБК предполагается увеличение объемов производства белой бумаги до 150 тысяч тонн в год. Кроме того, во втором полугодии 2025 года в компании ожидают увеличения поставок пеллет как на внутренний, так и на ключевой зарубежный рынок – в Южную Корею.

