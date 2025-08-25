Рейтинг@Mail.ru
В Москве осудили колумбийского наркодилера - РИА Новости, 25.08.2025
15:01 25.08.2025
В Москве осудили колумбийского наркодилера
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима колумбийца, переправлявшего в Россию кокаин из Парагвая и Колумбии, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Колумбия Муньоса Рамиреса Карлоса Альберто по пунктам "а", "г" части 4, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой), пунктам "а", "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что руководитель банды Карлос Муньос в июле 2016 года отправил воздушным транспортом более 2,3 килограмма кокаина из Колумбии в Россию. Товар был обнаружен правоохранителями в аэропорту "Шереметьево". В том же месяце аналогичным способом было доставлено около килограмма кокаина из Парагвая в Россию, обнаруженного в аэропорту "Внуково". "Суд признал Карлоса Муньоса виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей", - уточняется в релизе. С 2017 года Карлос Муньос находился в розыске. В мае 2024 года, когда выявили его местонахождение в Колумбии, власти страны удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры РФ о его выдаче. В декабре 2024-го Карлос Муньос был экстрадирован в Россию.
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима колумбийца, переправлявшего в Россию кокаин из Парагвая и Колумбии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Колумбия Муньоса Рамиреса Карлоса Альберто по пунктам "а", "г" части 4, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой), пунктам "а", "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой)", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что руководитель банды Карлос Муньос в июле 2016 года отправил воздушным транспортом более 2,3 килограмма кокаина из Колумбии в Россию. Товар был обнаружен правоохранителями в аэропорту "Шереметьево". В том же месяце аналогичным способом было доставлено около килограмма кокаина из Парагвая в Россию, обнаруженного в аэропорту "Внуково".
"Суд признал Карлоса Муньоса виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей", - уточняется в релизе.
С 2017 года Карлос Муньос находился в розыске. В мае 2024 года, когда выявили его местонахождение в Колумбии, власти страны удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры РФ о его выдаче. В декабре 2024-го Карлос Муньос был экстрадирован в Россию.
Владимир Сошальский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Сына актера Сошальского осудили по делу о наркотиках
27 декабря 2024, 15:58
 
