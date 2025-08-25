https://ria.ru/20250825/moskva-2037401837.html
Известный американский актер посетил Москву и пришел к неожиданному выводу
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос пришел в восторг от Москвы. Его слова приводят "Известия"."Я думаю, что у Москвы огромный потенциал. Считаю, что Россия — это прекрасная страна, а Москва — восхитительный город", — сказал он.В воскресенье актер посетил торжественную церемонию открытия Международной недели кино в кинотеатре "Художественный" в Москве.Марк Дакаскос известен по ролям в таких фильмах, как "Плачущий убийца", "Братство волка" и "Джон Уик 3".
