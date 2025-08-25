Рейтинг@Mail.ru
Известный американский актер посетил Москву и пришел к неожиданному выводу - РИА Новости, 25.08.2025
11:26 25.08.2025 (обновлено: 12:01 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/moskva-2037401837.html
Известный американский актер посетил Москву и пришел к неожиданному выводу
Известный американский актер посетил Москву и пришел к неожиданному выводу - РИА Новости, 25.08.2025
Известный американский актер посетил Москву и пришел к неожиданному выводу
Американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос пришел в восторг от Москвы. Его слова приводят "Известия".
2025-08-25T11:26:00+03:00
2025-08-25T12:01:00+03:00
москва
россия
марк дакаскос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409015_0:85:3149:1856_1920x0_80_0_0_7607b88d27cd35f5c48baaa57b4c9e85.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос пришел в восторг от Москвы. Его слова приводят "Известия"."Я думаю, что у Москвы огромный потенциал. Считаю, что Россия — это прекрасная страна, а Москва — восхитительный город", — сказал он.В воскресенье актер посетил торжественную церемонию открытия Международной недели кино в кинотеатре "Художественный" в Москве.Марк Дакаскос известен по ролям в таких фильмах, как "Плачущий убийца", "Братство волка" и "Джон Уик 3".
https://ria.ru/20250708/beyonse-2027915345.html
москва
россия
москва, россия, марк дакаскос
Москва, Россия, Марк Дакаскос
Известный американский актер посетил Москву и пришел к неожиданному выводу

Американский актер Марк Дакаскос восхитился Москвой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАмериканский актер Марк Дакаскос перед началом церемонии открытия Московской международной недели кино в кинотеатре "Художественный"
Американский актер Марк Дакаскос перед началом церемонии открытия Московской международной недели кино в кинотеатре Художественный - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Американский актер Марк Дакаскос перед началом церемонии открытия Московской международной недели кино в кинотеатре "Художественный"
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос пришел в восторг от Москвы. Его слова приводят "Известия".
"Я думаю, что у Москвы огромный потенциал. Считаю, что Россия — это прекрасная страна, а Москва — восхитительный город", — сказал он.
В воскресенье актер посетил торжественную церемонию открытия Международной недели кино в кинотеатре "Художественный" в Москве.
Марк Дакаскос известен по ролям в таких фильмах, как "Плачущий убийца", "Братство волка" и "Джон Уик 3".
