Нижегородская пенсионерка лишилась трех квартир, поверив мошенникам

В Нижегородской области пенсионерка лишилась 3 квартир и 2 авто из-за мошенников
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Пенсионерка из Нижегородской области продала три квартиры, две машины и перевела мошенникам 36 миллионов рублей, сообщил региональный главк МВД России.
В полицию обратилась 73-летняя жительница города Кстово. Она рассказала, что несколько месяцев назад ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банковскими служащими. Они убеждали, что все ее накопления оказались под угрозой, так как по счетам проводятся сомнительные операции.
"Пожилая женщина, поверив звонившим, следовала их инструкциям в надежде спасти свои накопления и продала две трехкомнатные и одну двухкомнатную квартиры, две иномарки, а вырученные средства вместе с личными накоплениями перевела на "безопасные" счета, продиктованные аферистами. Спустя время пенсионерка поняла, что была обманута телефонными мошенниками", — говорится в релизе.
Помимо денег от продажи квартир и машин пенсионерка перевела аферистам девять миллионов личных накоплений. Общая сумма ущерба составила 36,46 миллиона рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и сейчас разыскивают причастных к преступлению. Следователь направил в суд ходатайство об аресте проданного имущества.
