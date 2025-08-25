Рейтинг@Mail.ru
Российские врачи посетили в Сане моряка с потопленного хуситами судна - РИА Новости, 25.08.2025
16:04 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/moryak-2037478305.html
Российские врачи посетили в Сане моряка с потопленного хуситами судна
Российские врачи посетили в Сане моряка с потопленного хуситами судна - РИА Новости, 25.08.2025
Российские врачи посетили в Сане моряка с потопленного хуситами судна
Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) с потопленного ими греческого сухогруза... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:04:00+03:00
2025-08-25T16:04:00+03:00
ДОХА, 25 авг - РИА Новости. Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C, продолжает лечение в больнице в столице Йемена Сане, его навещали российские врачи и министр иностранных дел правительства, созданного на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщил РИА Новости представитель МИД хуситов. "Он всё ещё проходит лечение в больнице и чувствует себя хорошо. Он неоднократно общался с семьёй по телефону. В Сане его навещали российские врачи, а также министр иностранных дел", - сказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, когда и на каких условиях российский моряк сможет покинуть Йемен. В конце июля председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак сообщил РИА Новости, что Галактионов вышел на связь со своей мамой. За несколько дней до этого хуситы опубликовали видео, на котором был снят лежащим на больничной койке российский моряк Алексей Галактионов. На видео он рассказал о ситуации, которая произошла с их судном. В начале июля в Красном море произошли две атаки на торговые суда - греческие сухогрузы Eternity и Magic Seas. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы. Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. Согласно заявлению хуситов, удалось эвакуировать 11 моряков, среди которых было двое раненых, а также найдено мертвое тело. Всего на сухогрузе потопленного сухогруза Eternity C находились, включая охранников, 25 человек, 10 из которых спасла европейская военно-морская миссия Aspides, остальные остаются пропавшими без вести. Ранее высокопоставленный источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов сообщил РИА Новости, что российский моряк с подбитого хуситами сухогруза Eternity C Алексей Галактионов был спасен военно-морскими силами движения, он проходит лечение в стране в связи с ранением и идёт на поправку. В конце января хуситы во время перемирия в секторе Газа передали Оману удерживавшихся больше года моряков с захваченного в ноябре 2023 года судна Galaxy Leader. Движение тогда заявило, что процесс передачи проходил в координации с палестинским движением ХАМАС в рамках сделки с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.
ДОХА, 25 авг - РИА Новости. Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C, продолжает лечение в больнице в столице Йемена Сане, его навещали российские врачи и министр иностранных дел правительства, созданного на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщил РИА Новости представитель МИД хуситов.
"Он всё ещё проходит лечение в больнице и чувствует себя хорошо. Он неоднократно общался с семьёй по телефону. В Сане его навещали российские врачи, а также министр иностранных дел", - сказал собеседник агентства.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января 2024, 16:13
Он не смог уточнить, когда и на каких условиях российский моряк сможет покинуть Йемен.
В конце июля председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак сообщил РИА Новости, что Галактионов вышел на связь со своей мамой. За несколько дней до этого хуситы опубликовали видео, на котором был снят лежащим на больничной койке российский моряк Алексей Галактионов. На видео он рассказал о ситуации, которая произошла с их судном.
В начале июля в Красном море произошли две атаки на торговые суда - греческие сухогрузы Eternity и Magic Seas. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы. Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля.
Согласно заявлению хуситов, удалось эвакуировать 11 моряков, среди которых было двое раненых, а также найдено мертвое тело. Всего на сухогрузе потопленного сухогруза Eternity C находились, включая охранников, 25 человек, 10 из которых спасла европейская военно-морская миссия Aspides, остальные остаются пропавшими без вести.
Ранее высокопоставленный источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов сообщил РИА Новости, что российский моряк с подбитого хуситами сухогруза Eternity C Алексей Галактионов был спасен военно-морскими силами движения, он проходит лечение в стране в связи с ранением и идёт на поправку.
В конце января хуситы во время перемирия в секторе Газа передали Оману удерживавшихся больше года моряков с захваченного в ноябре 2023 года судна Galaxy Leader. Движение тогда заявило, что процесс передачи проходил в координации с палестинским движением ХАМАС в рамках сделки с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.
Сухогруз Eternity С, атакованный у берегов йеменского порта Ходейда - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Компания-судовладелец Eternity С готова выплатить компенсации команде
19 июля, 21:05
 
