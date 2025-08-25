https://ria.ru/20250825/molniya-2037396977.html

В Астраханской области поселок остался без света из-за удара молнии

происшествия

астраханская область

ахтубинский район

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Жители поселка Нижний Баскунчак Астраханской области остались без электроснабжения из-за молнии, ударившей в подстанцию, сообщает администрация Ахтубинского района. "В поселке Нижний Баскунчак произошло отключение электроэнергии. Причиной стало попадание молнии в подстанцию", - говорится в сообщении. Уточняется, что энергоснабжение будет восстановлено после устранения аварийной ситуации. Жителей попросили отнестись с пониманием.

астраханская область

ахтубинский район

Ольга Фомченкова

