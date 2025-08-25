https://ria.ru/20250825/molniya-2037396977.html
В Астраханской области поселок остался без света из-за удара молнии
В Астраханской области поселок остался без света из-за удара молнии - РИА Новости, 25.08.2025
В Астраханской области поселок остался без света из-за удара молнии
Жители поселка Нижний Баскунчак Астраханской области остались без электроснабжения из-за молнии, ударившей в подстанцию, сообщает администрация Ахтубинского... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T11:19:00+03:00
2025-08-25T11:19:00+03:00
2025-08-25T11:20:00+03:00
происшествия
астраханская область
ахтубинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146661/46/1466614668_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_6caeb06fb0d4a31d7f4cb3f68c5ac022.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Жители поселка Нижний Баскунчак Астраханской области остались без электроснабжения из-за молнии, ударившей в подстанцию, сообщает администрация Ахтубинского района. "В поселке Нижний Баскунчак произошло отключение электроэнергии. Причиной стало попадание молнии в подстанцию", - говорится в сообщении. Уточняется, что энергоснабжение будет восстановлено после устранения аварийной ситуации. Жителей попросили отнестись с пониманием.
https://ria.ru/20250714/proverka-2029018374.html
астраханская область
ахтубинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146661/46/1466614668_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_b728963dc6e39fa50c0ba4bc56483c44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, ахтубинский район
Происшествия, Астраханская область, Ахтубинский район
В Астраханской области поселок остался без света из-за удара молнии
Жители поселка Нижний Баскунчак лишились света из-за удара молнии в подстанцию