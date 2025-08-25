Рейтинг@Mail.ru
11:19 25.08.2025
В Астраханской области поселок остался без света из-за удара молнии
В Астраханской области поселок остался без света из-за удара молнии
происшествия
астраханская область
ахтубинский район
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Жители поселка Нижний Баскунчак Астраханской области остались без электроснабжения из-за молнии, ударившей в подстанцию, сообщает администрация Ахтубинского района. "В поселке Нижний Баскунчак произошло отключение электроэнергии. Причиной стало попадание молнии в подстанцию", - говорится в сообщении. Уточняется, что энергоснабжение будет восстановлено после устранения аварийной ситуации. Жителей попросили отнестись с пониманием.
происшествия, астраханская область, ахтубинский район
Происшествия, Астраханская область, Ахтубинский район
Молния. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Жители поселка Нижний Баскунчак Астраханской области остались без электроснабжения из-за молнии, ударившей в подстанцию, сообщает администрация Ахтубинского района.
"В поселке Нижний Баскунчак произошло отключение электроэнергии. Причиной стало попадание молнии в подстанцию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что энергоснабжение будет восстановлено после устранения аварийной ситуации. Жителей попросили отнестись с пониманием.
ПроисшествияАстраханская областьАхтубинский район
 
 
