16:16 25.08.2025 (обновлено: 16:35 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/moldaviya-2037481753.html
Санду лишает жителей Молдавии права голоса, заявили в Госдуме
2025-08-25T16:16:00+03:00
2025-08-25T16:35:00+03:00
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вместо заботы о народе президент Молдавии Майя Санду методично лишает молдован права голоса, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. ЦИК Молдавии приняла решение об открытии 12 избирательных участков для жителей Приднестровья, где они смогут проголосовать на парламентских выборах 28 сентября, что почти втрое меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба комиссии. "Вместо того, чтобы думать о благе народа, прозападная президент методично лишает молдаван права голоса — особенно тех, кто может проголосовать не так, как удобно ей и ее хозяевам из Брюсселя", - сказала Аршинова. Она отметила, что подконтрольный власти ЦИК Молдовы утвердил всего два избирательных участка в России — стране, где живёт несколько сотен тысяч граждан Молдовы. Также, по ее словам, в Приднестровье, где проживает около 300 тысяч граждан Молдовы, Санду откроет всего 12 участков, что почти втрое меньше, чем на прошлых президентских выборах 2024 года, когда их было 30. "Причем все участки будут именно на правом берегу Днестра - подальше от приднестровцев", - уточнила политик. "За годы правления Санду и партии ПАС Молдова обнищала, потеряла стратегические активы, а народ оказался заложником транснациональных корпораций и международных кредиторов. Теперь, когда у народа Молдовы появился шанс что-то изменить, эта власть пытается лишить молдаван надежды на будущее. Санду и партия ПАС лишили своих соотечественников права выбора, а по сути отняли у них Родину", - подчеркнула Аршинова. По ее словам, Санду приватизировала власть и принесла молдаван "в жертву брюссельским богам".
