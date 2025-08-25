https://ria.ru/20250825/moldaviya-2037481753.html

Санду лишает жителей Молдавии права голоса, заявили в Госдуме

Санду лишает жителей Молдавии права голоса, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.08.2025

Санду лишает жителей Молдавии права голоса, заявили в Госдуме

Вместо заботы о народе президент Молдавии Майя Санду методично лишает молдован права голоса, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T16:16:00+03:00

2025-08-25T16:16:00+03:00

2025-08-25T16:35:00+03:00

в мире

молдавия

россия

днестр

майя санду

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979093884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec7e759b37725e4ba8ea04f8f9ec736.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вместо заботы о народе президент Молдавии Майя Санду методично лишает молдован права голоса, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. ЦИК Молдавии приняла решение об открытии 12 избирательных участков для жителей Приднестровья, где они смогут проголосовать на парламентских выборах 28 сентября, что почти втрое меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба комиссии. "Вместо того, чтобы думать о благе народа, прозападная президент методично лишает молдаван права голоса — особенно тех, кто может проголосовать не так, как удобно ей и ее хозяевам из Брюсселя", - сказала Аршинова. Она отметила, что подконтрольный власти ЦИК Молдовы утвердил всего два избирательных участка в России — стране, где живёт несколько сотен тысяч граждан Молдовы. Также, по ее словам, в Приднестровье, где проживает около 300 тысяч граждан Молдовы, Санду откроет всего 12 участков, что почти втрое меньше, чем на прошлых президентских выборах 2024 года, когда их было 30. "Причем все участки будут именно на правом берегу Днестра - подальше от приднестровцев", - уточнила политик. "За годы правления Санду и партии ПАС Молдова обнищала, потеряла стратегические активы, а народ оказался заложником транснациональных корпораций и международных кредиторов. Теперь, когда у народа Молдовы появился шанс что-то изменить, эта власть пытается лишить молдаван надежды на будущее. Санду и партия ПАС лишили своих соотечественников права выбора, а по сути отняли у них Родину", - подчеркнула Аршинова. По ее словам, Санду приватизировала власть и принесла молдаван "в жертву брюссельским богам".

https://ria.ru/20250825/pridnestrove-2037455965.html

https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html

молдавия

россия

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, днестр, майя санду, госдума рф