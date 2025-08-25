Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе митингующие просят международные организации освободить Гуцул
14:37 25.08.2025
В Кишиневе митингующие просят международные организации освободить Гуцул
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки Светланы Попан вышли на очередной пикет у СИЗО, где они содержатся, поддержав обращение в международные организации за их освобождение, сообщил РИА Новости представитель правительства региона Юрий Кузнецов. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. "Мы обещали, что не бросим Евгению Александровну и Светлану Попан. Сегодня проходит очередной митинг в их поддержку прямо у стен СИЗО. Люди поддержали наше обращение в международные организации, такие как Европейский Союз, ОБСЕ, ООН — с требованием немедленно освободить их из тюрьмы", - сказал Кузнецов. Он добавил, что слова поддержки приходят из различных стран. "Сегодня слова поддержки приходят из Турции, России, Рима, Италии, Греции, Испании, других стран", - добавил представитель правительства Гагаузии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул во время митинга у СИЗО №13 в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул во время митинга у СИЗО №13 в Кишиневе. Архивное фото
Участники акции протеста - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в дискредитации участников протестов
24 августа, 15:53
 
