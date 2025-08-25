https://ria.ru/20250825/moldaviya-2037390188.html

МИД Приднестровья обвинил Молдавию в ограничении политических свобод

ТИРАСПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обвинили власти Молдавии в ограничение политических свобод и дискриминации. Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании приняла решение об открытии 12 избирательных участков для жителей Приднестровья, что почти втрое меньше, чем годом ранее. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. "Министерство иностранных дел расценивает подобные действия как сознательное ограничение политических свобод и дискриминацию по территориальному признаку. Такие меры по политически ангажированной сегрегации граждан подрывают доверие к избирательному процессу в соседней Молдове и грубо противоречат международным стандартам", - говорится в заявлении МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства. В МИД ПМР также отметили, что молдавская сторона в очередной раз продемонстрировала пренебрежение принципами открытости и демократического участия, фактически лишив сотни тысяч приднестровских граждан Молдавии возможности реализовать свое конституционное право голоса. "Примечательно, что, когда это политически выгодно, официальные лица в Кишинёве активно спекулируют статистикой о "сотнях тысяч" граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровье, подчёркивая их принадлежность к молдавскому электорату. Однако, когда дело доходит до предоставления людям реальной возможности проголосовать, власти Республики Молдова демонстрируют боязнь их участия в выборах и нежелание учитывать мнение, преднамеренно ограничивая доступ к избирательным участкам, нарушая базовые демократические нормы", - отмечено в заявлении. В МИД ПМР также обратили внимание на отсутствие последовательности и логики в принятом решении ЦИКа Молдавии, так как в Германии, где проживает всего 25 тысяч граждан Молдавии, открывается 36 участков или в Италии, где проживает в два с половиной раза меньше молдавских граждан, чем в Приднестровье, открывается 73 участка. "Приднестровье призывает международные организации и правозащитные структуры обратить внимание на сложившуюся ситуацию и дать ей соответствующую оценку. Уважение к правам человека и демократическим принципам должно быть основой любых политических процессов, вне зависимости от границ и ценностных убеждений", - подчеркивается в заявлении. Глава ПМР Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

