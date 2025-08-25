https://ria.ru/20250825/moldavija-2037554547.html

МИД ПМР заявил, что Молдавия не хочет слышать мнение жителей Приднестровья

МИД ПМР заявил, что Молдавия не хочет слышать мнение жителей Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев считает, что власти Молдавии не желают слышать мнение граждан, которые живут в Приднестровье. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Ограничение количества избирателей из Приднестровья – это в известной степени и опасения, и страхи, и нежелание слышать мнение граждан Молдовы, которые живут в Приднестровье. Категорическое нежелание, паническое нежелание. Эта та реальность, в которой мы сегодня находимся", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР также добавил, что руководство Молдавии сделало так, чтобы ещё больше ограничить возможности для людей реализовать своё конституционное право, если у них есть молдавское гражданство. "Мы считаем, что это деструктивный подход, не транспарентный, не демократический… Это всё в комплексе, наверное, отвечает на вопрос об отношении современного руководства Молдовы к своим гражданам, которые живут в Приднестровье. А мы часто в последнее время слышали очень много спекуляций от официальных лиц о том, что якобы в Приднестровье проживает гигантское количество граждан Молдовы и дескать это что-то объясняет. В контексте решения по участкам, Кишинёв наоборот категорически очень серьёзно сократил в три раза количество участков", - отметил Игнатьев. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

