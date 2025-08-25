Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии оппозиция пожаловалась дипмиссиям на нарушение прав жителей ПМР - РИА Новости, 25.08.2025
18:20 25.08.2025
В Молдавии оппозиция пожаловалась дипмиссиям на нарушение прав жителей ПМР
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии сообщила аккредитованным в стране дипмиссиям и международным организациям о нарушении избирательных прав жителей Приднестровья, для которых на парламентских выборах будет открыто всего 12 избирательных участков, сообщила пресс-служба политсилы. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча обратился в адрес международных организаций и дипломатических миссий с заявлением о том, что власти Республики Молдова допустили грубое нарушение демократических принципов и избирательных прав граждан в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года. Руководители ЦИК публично высказывались в духе политической предвзятости, что усиливает впечатление о дискриминационном решении", - говорится в сообщении, размешенном на сайте Соцпартии. Представители оппозиции указали дипломатам на резкое сокращение числа избирательных участков для граждан, проживающих в приднестровском регионе. "Эти действия подрывают независимость избирательных органов и превращает процесс в "имитацию демократии". Такие действия подрывают не только внутреннюю легитимность выборов, но и международный авторитет Молдавии как государства, претендующего на демократические стандарты и интеграцию в ЕС", - подчеркивается в заявлении Соцпартии. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии сообщила аккредитованным в стране дипмиссиям и международным организациям о нарушении избирательных прав жителей Приднестровья, для которых на парламентских выборах будет открыто всего 12 избирательных участков, сообщила пресс-служба политсилы.
ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча обратился в адрес международных организаций и дипломатических миссий с заявлением о том, что власти Республики Молдова допустили грубое нарушение демократических принципов и избирательных прав граждан в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года. Руководители ЦИК публично высказывались в духе политической предвзятости, что усиливает впечатление о дискриминационном решении", - говорится в сообщении, размешенном на сайте Соцпартии.
Представители оппозиции указали дипломатам на резкое сокращение числа избирательных участков для граждан, проживающих в приднестровском регионе.
"Эти действия подрывают независимость избирательных органов и превращает процесс в "имитацию демократии". Такие действия подрывают не только внутреннюю легитимность выборов, но и международный авторитет Молдавии как государства, претендующего на демократические стандарты и интеграцию в ЕС", - подчеркивается в заявлении Соцпартии.
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
