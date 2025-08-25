https://ria.ru/20250825/moldavija-2037494203.html
Украинский полицейский бросил жену на пункте пропуска и сбежал в Молдавию
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский полицейский в Одесской области бросил жену возле пункта пропуска "Паланка" и сбежал в Молдавию, сообщило издание "Страна.ua". "Вчера на трассе Одесса — Рени, у пункта пропуска "Паланка", полицейский из Запорожской области внезапно остановился, выбежал из авто и перебежал границу с Молдавией. В машине осталась его жена, которая заявила, что они ехали в Измаил выбирать квартиру, а о намерении мужа сбежать она ничего не знала", — указано в Telegram-канале издания.На Украине запретили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны на период действия военного положения. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.
