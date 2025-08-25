Рейтинг@Mail.ru
Украинский полицейский бросил жену на пункте пропуска и сбежал в Молдавию - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 25.08.2025 (обновлено: 18:45 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/moldavija-2037494203.html
Украинский полицейский бросил жену на пункте пропуска и сбежал в Молдавию
Украинский полицейский бросил жену на пункте пропуска и сбежал в Молдавию - РИА Новости, 25.08.2025
Украинский полицейский бросил жену на пункте пропуска и сбежал в Молдавию
Украинский полицейский в Одесской области бросил жену возле пункта пропуска "Паланка" и сбежал в Молдавию, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:04:00+03:00
2025-08-25T18:45:00+03:00
в мире
молдавия
одесская область
запорожская область
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_0:28:1635:948_1920x0_80_0_0_a0c2e80b51f8f26231992476bcdea22e.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский полицейский в Одесской области бросил жену возле пункта пропуска "Паланка" и сбежал в Молдавию, сообщило издание "Страна.ua". &quot;Вчера на трассе Одесса — Рени, у пункта пропуска &quot;Паланка&quot;, полицейский из Запорожской области внезапно остановился, выбежал из авто и перебежал границу с Молдавией. В машине осталась его жена, которая заявила, что они ехали в Измаил выбирать квартиру, а о намерении мужа сбежать она ничего не знала&quot;, — указано в Telegram-канале издания.На Украине запретили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны на период действия военного положения. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20240921/odessa-1973941956.html
молдавия
одесская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_167:0:1468:976_1920x0_80_0_0_7ada0c766db75fddee04332d48d8c7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, одесская область, запорожская область, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Молдавия, Одесская область, Запорожская область, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинский полицейский бросил жену на пункте пропуска и сбежал в Молдавию

Украинский полицейский сбежал в Молдавию, бросив в авто на пункте пропуска жену

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский полицейский в Одесской области бросил жену возле пункта пропуска "Паланка" и сбежал в Молдавию, сообщило издание "Страна.ua".
«

"Вчера на трассе Одесса — Рени, у пункта пропуска "Паланка", полицейский из Запорожской области внезапно остановился, выбежал из авто и перебежал границу с Молдавией. В машине осталась его жена, которая заявила, что они ехали в Измаил выбирать квартиру, а о намерении мужа сбежать она ничего не знала", — указано в Telegram-канале издания.

На Украине запретили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны на период действия военного положения. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.
Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.
Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, пишут СМИ
21 сентября 2024, 01:01
 
В миреМолдавияОдесская областьЗапорожская областьСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала