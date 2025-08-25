На Украине мужчина погиб после мобилизации, пишут СМИ
В Смеле Черкасской области погиб мобилизованный
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Мобилизованный погиб после задержания сотрудниками военкомата в Черкасской области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник издание сообщило, что в Ровненской области на западе Украины скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате.
"В Смеле Черкасской области после задержания ТЦК (военкоматом – ред.) погиб кропивницкий тренер Евгений Кушнир… Мужчина имел отсрочку и был задержан, когда ехал в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В военкомате утверждают, что мужчина во время перевозки в учебный центр на ходу выпрыгнул из автомобиля.
"К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир скончался... По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Черкасского областного военкомата в соцсети Facebook*.
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
* запрещена в РФ как экстремистская.
