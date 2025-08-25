Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
11:12 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/mobilizatsiya-2037395702.html
На Украине мужчина погиб после мобилизации, пишут СМИ
в мире
украина
черкасская область
ровненская область
анна скороход
дмитрий лубинец
верховная рада украины
страна.ua
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Мобилизованный погиб после задержания сотрудниками военкомата в Черкасской области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в понедельник издание сообщило, что в Ровненской области на западе Украины скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате. "В Смеле Черкасской области после задержания ТЦК (военкоматом – ред.) погиб кропивницкий тренер Евгений Кушнир… Мужчина имел отсрочку и был задержан, когда ехал в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В военкомате утверждают, что мужчина во время перевозки в учебный центр на ходу выпрыгнул из автомобиля. "К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир скончался... По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Черкасского областного военкомата в соцсети Facebook*. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.* запрещена в РФ как экстремистская.
украина
черкасская область
ровненская область
в мире, украина, черкасская область, ровненская область, анна скороход, дмитрий лубинец, верховная рада украины, страна.ua, facebook
В мире, Украина, Черкасская область, Ровненская область, Анна Скороход, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Facebook
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Мобилизованный погиб после задержания сотрудниками военкомата в Черкасской области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник издание сообщило, что в Ровненской области на западе Украины скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате.
Смеле Черкасской области после задержания ТЦК (военкоматом – ред.) погиб кропивницкий тренер Евгений Кушнир… Мужчина имел отсрочку и был задержан, когда ехал в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В военкомате утверждают, что мужчина во время перевозки в учебный центр на ходу выпрыгнул из автомобиля.
"К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир скончался... По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Черкасского областного военкомата в соцсети Facebook*.
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
* запрещена в РФ как экстремистская.
В мире Украина Черкасская область Ровненская область Анна Скороход Дмитрий Лубинец Верховная Рада Украины Страна.ua Facebook
 
 
Заголовок открываемого материала