На Украине мужчина погиб после мобилизации, пишут СМИ

Мобилизованный погиб после задержания сотрудниками военкомата в Черкасской области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:12:00+03:00

в мире

украина

черкасская область

ровненская область

анна скороход

дмитрий лубинец

верховная рада украины

страна.ua

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Мобилизованный погиб после задержания сотрудниками военкомата в Черкасской области на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в понедельник издание сообщило, что в Ровненской области на западе Украины скончался мобилизованный, которого несколько дней удерживали в военкомате. "В Смеле Черкасской области после задержания ТЦК (военкоматом – ред.) погиб кропивницкий тренер Евгений Кушнир… Мужчина имел отсрочку и был задержан, когда ехал в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В военкомате утверждают, что мужчина во время перевозки в учебный центр на ходу выпрыгнул из автомобиля. "К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир скончался... По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Черкасского областного военкомата в соцсети Facebook*. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход 22 июля сообщала, что сотрудники военкоматов на Украине ежедневно забивают до смерти насильно мобилизованных мужчин призывного возраста или не оказывают им вовремя медицинскую помощь. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.* запрещена в РФ как экстремистская.

украина

черкасская область

ровненская область

