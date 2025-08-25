Рейтинг@Mail.ru
Мишустин высказался об оздоровительном отдыхе детей в приграничье - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 25.08.2025 (обновлено: 11:18 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/mishustin--2037395558.html
Мишустин высказался об оздоровительном отдыхе детей в приграничье
Мишустин высказался об оздоровительном отдыхе детей в приграничье - РИА Новости, 25.08.2025
Мишустин высказался об оздоровительном отдыхе детей в приграничье
Глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал более внимательно контролировать организацию оздоровительного отдыха для детей на приграничных с Украиной... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T11:11:00+03:00
2025-08-25T11:18:00+03:00
украина
россия
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037396571_0:167:3055:1885_1920x0_80_0_0_9548f81554e35db09de1c6e95d60a5e3.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал более внимательно контролировать организацию оздоровительного отдыха для детей на приграничных с Украиной территориях и в новых регионах России. Предварительные итоги летней оздоровительной кампании обсуждались в понедельник на совещании с вице-премьерами. О работе детских оздоровительных лагерей в России рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Конечно, следует и дальше контролировать, как организовано оздоровление детишек на приграничных территориях, в новых регионах. Там дети нуждаются в особенной заботе. Наверное, более внимательно нужно посмотреть на эти вопросы", - сказал Мишустин, заслушав доклад. Он поручил в целом подготовиться к следующему летнему сезону с учетом проделанной работы, провести соответствующее планирование совместно с регионами. "Очевидно, что когда миллионы детишек приезжают в лагеря, это требует в том числе и такого рачительного отношения к бюджетам, к лимитам бюджетных обязательств. Если необходимо, надо и помочь регионам в этом планировании", - добавил глава кабмина.
https://ria.ru/20250825/chernyshenko-2037389635.html
https://ria.ru/20250731/mishustin-2032652760.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037396571_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75c6ae8ab7ab44552bb60c0d295ebe3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, общество
Украина, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Общество
Мишустин высказался об оздоровительном отдыхе детей в приграничье

Мишустин призвал контролировать оздоровительный отдых детей в приграничье

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в Доме правительства. 25 августа 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в Доме правительства. 25 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в Доме правительства. 25 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал более внимательно контролировать организацию оздоровительного отдыха для детей на приграничных с Украиной территориях и в новых регионах России.
Предварительные итоги летней оздоровительной кампании обсуждались в понедельник на совещании с вице-премьерами. О работе детских оздоровительных лагерей в России рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в Доме правительства. 25 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Чернышенко назвал число детей, отдохнувших в летних лагерях в 2025 году
Вчера, 10:43
"Конечно, следует и дальше контролировать, как организовано оздоровление детишек на приграничных территориях, в новых регионах. Там дети нуждаются в особенной заботе. Наверное, более внимательно нужно посмотреть на эти вопросы", - сказал Мишустин, заслушав доклад.
Он поручил в целом подготовиться к следующему летнему сезону с учетом проделанной работы, провести соответствующее планирование совместно с регионами.
"Очевидно, что когда миллионы детишек приезжают в лагеря, это требует в том числе и такого рачительного отношения к бюджетам, к лимитам бюджетных обязательств. Если необходимо, надо и помочь регионам в этом планировании", - добавил глава кабмина.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Мишустин рассказал о поддержке участников СВО
31 июля, 16:32
 
УкраинаРоссияМихаил МишустинДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала