Мишустин высказался об оздоровительном отдыхе детей в приграничье

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал более внимательно контролировать организацию оздоровительного отдыха для детей на приграничных с Украиной территориях и в новых регионах России. Предварительные итоги летней оздоровительной кампании обсуждались в понедельник на совещании с вице-премьерами. О работе детских оздоровительных лагерей в России рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Конечно, следует и дальше контролировать, как организовано оздоровление детишек на приграничных территориях, в новых регионах. Там дети нуждаются в особенной заботе. Наверное, более внимательно нужно посмотреть на эти вопросы", - сказал Мишустин, заслушав доклад. Он поручил в целом подготовиться к следующему летнему сезону с учетом проделанной работы, провести соответствующее планирование совместно с регионами. "Очевидно, что когда миллионы детишек приезжают в лагеря, это требует в том числе и такого рачительного отношения к бюджетам, к лимитам бюджетных обязательств. Если необходимо, надо и помочь регионам в этом планировании", - добавил глава кабмина.

