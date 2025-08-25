Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Польши надеется на создание в стране ядерного оружия
15:44 25.08.2025 (обновлено: 16:12 25.08.2025)
Глава Минобороны Польши надеется на создание в стране ядерного оружия
ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не теряет надежды на создание польского ядерного оружия. "Я бы не стал терять веру и доверие к польским ученым, стратегии и возможностям развития в Польше", — сказал Косяняк-Камыш в эфире новостного портала Onеt, отвечая на вопрос о потенциальной разработке ядерного оружия в Польше. "Когда-то это мне тоже казалось полностью абстрактным", — добавил он. При этом министр признал, что для Польши более реально, чем иметь собственное ядерное оружие, участвовать в таких программах, как американская Nuclear sharing. На вопрос, хочет ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear sharing, Косиняк-Камыш ответил, что "хотел бы добиться в этом отношении результатов, но лучше говорить о них после, чем перед". Согласно результатам зимнего социологического вопроса лаборатории Uce Research, более половины жителей Польши хотят, чтобы их страна имела ядерное оружие. В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing. Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
в мире, польша, сша, турция, владислав косиняк-камыш , дмитрий песков, нато
В мире, Польша, США, Турция, Владислав Косиняк-Камыш , Дмитрий Песков, НАТО
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не теряет надежды на создание польского ядерного оружия.
"Я бы не стал терять веру и доверие к польским ученым, стратегии и возможностям развития в Польше", — сказал Косяняк-Камыш в эфире новостного портала Onеt, отвечая на вопрос о потенциальной разработке ядерного оружия в Польше.
"Когда-то это мне тоже казалось полностью абстрактным", — добавил он.
При этом министр признал, что для Польши более реально, чем иметь собственное ядерное оружие, участвовать в таких программах, как американская Nuclear sharing.
На вопрос, хочет ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear sharing, Косиняк-Камыш ответил, что "хотел бы добиться в этом отношении результатов, но лучше говорить о них после, чем перед".
Согласно результатам зимнего социологического вопроса лаборатории Uce Research, более половины жителей Польши хотят, чтобы их страна имела ядерное оружие.
В прошлом году власти Польши выразили готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
В миреПольшаСШАТурцияВладислав Косиняк-КамышДмитрий ПесковНАТО
 
 
