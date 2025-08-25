Рейтинг@Mail.ru
Григоренко рассказал Путину, сколько россиян ежедневно посещают МФЦ - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/mfts-2037451689.html
Григоренко рассказал Путину, сколько россиян ежедневно посещают МФЦ
Григоренко рассказал Путину, сколько россиян ежедневно посещают МФЦ - РИА Новости, 25.08.2025
Григоренко рассказал Путину, сколько россиян ежедневно посещают МФЦ
Ежедневно МФЦ (многофункциональные центры оказания государственных услуг) посещают 545 тысяч россиян, а порталом "Госуслуги" пользуются 14 миллионов человек,... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:25:00+03:00
2025-08-25T14:25:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003044658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cb86ce2789222fb949993c3bfe8c513.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ежедневно МФЦ (многофункциональные центры оказания государственных услуг) посещают 545 тысяч россиян, а порталом "Госуслуги" пользуются 14 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. "Ежедневно порталом пользуется 14 миллионов человек, а в МФЦ физически ходят в день порядка 540–550 тысяч человек: 14 миллионов и 545 тысяч", - сказал он. Он добавил, что на текущий момент более 100 миллионов человек зарегистрировано на портале, на котором доступно более 1,6 тысячи услуг, а также 35 федеральных "жизненных ситуаций". В свою очередь глава государства заинтересовался одной из них - "выезд на охоту и рыбалку". Григоренко добавил, что "жизненная ситуация" является востребованной, потому что оформление разрешений – это удобно: никуда не надо ходить, а комплексно, по нажатию кнопки, можно оформить разрешение на охоту. "У нас в топ-5 востребованных жизненных ситуаций входит в том числе выезд на охоту и рыбалку. Больше 100 тысяч человек только в 2025 году уже воспользовались этим сервисом", - пояснил вице-премьер. Глава государства Владимир Путин в понедельник проводит встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко. В повестке встречи - вопросы технологического развития, использования цифровых технологий для оказания государственных услуг, повышение безопасности граждан и меры противодействия кибермошенничеству, а также повышение эффективности работы госаппарата за счет оптимизации и оцифровки процессов.
https://ria.ru/20250824/gosuslugi-2037260150.html
https://ria.ru/20250817/gosuslugi-2035861949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003044658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_817f51774ee030f0fa68017f4bcfc1cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий григоренко, владимир путин, технологии
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Технологии
Григоренко рассказал Путину, сколько россиян ежедневно посещают МФЦ

Григоренко: 545 тысяч россиян посещают МФЦ ежедневно

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота МФЦ
Работа МФЦ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Работа МФЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ежедневно МФЦ (многофункциональные центры оказания государственных услуг) посещают 545 тысяч россиян, а порталом "Госуслуги" пользуются 14 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
"Ежедневно порталом пользуется 14 миллионов человек, а в МФЦ физически ходят в день порядка 540–550 тысяч человек: 14 миллионов и 545 тысяч", - сказал он.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В России начнут проверять номера телефонов, привязанных к "Госуслугам"
24 августа, 11:45
Он добавил, что на текущий момент более 100 миллионов человек зарегистрировано на портале, на котором доступно более 1,6 тысячи услуг, а также 35 федеральных "жизненных ситуаций".
В свою очередь глава государства заинтересовался одной из них - "выезд на охоту и рыбалку". Григоренко добавил, что "жизненная ситуация" является востребованной, потому что оформление разрешений – это удобно: никуда не надо ходить, а комплексно, по нажатию кнопки, можно оформить разрешение на охоту.
"У нас в топ-5 востребованных жизненных ситуаций входит в том числе выезд на охоту и рыбалку. Больше 100 тысяч человек только в 2025 году уже воспользовались этим сервисом", - пояснил вице-премьер.
Глава государства Владимир Путин в понедельник проводит встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко. В повестке встречи - вопросы технологического развития, использования цифровых технологий для оказания государственных услуг, повышение безопасности граждан и меры противодействия кибермошенничеству, а также повышение эффективности работы госаппарата за счет оптимизации и оцифровки процессов.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на "Госуслугах"
17 августа, 08:27
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала