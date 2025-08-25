https://ria.ru/20250825/merkel-2037459189.html

Меркель признала, что решение по сирийским беженцам усилило позиции АдГ

Меркель признала, что решение по сирийским беженцам усилило позиции АдГ

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.​ Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что ее решение о приеме сирийских беженцев в 2015 году усилило политические позиции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), но всё равно считает, что поступила правильно. "Это (решение - ред.), безусловно, усилило позиции партии "Альтернатива для Германии". Но разве это повод для меня отказаться от решения, которое я считаю важным, правильным, разумным и гуманным?", – заявила Меркель телеканалу ARD. По ее словам, в противном случае беженцев, пытавшихся попасть в Германию, пришлось бы силой останавливать на границах. "Я никогда бы не согласилась на это", - заявила Меркель. Она заметила, что на тот момент в Германии было много людей, "которые не хотели, чтобы мы предали наши ценности, и они охотно помогали беженцам". При этом Меркель, которая запомнилась в те годы заявлением "Мы справимся с этим", не считает, что переоценила возможности ФРГ по приему беженцев. "Германия - сильная страна", - сказала она. По ее мнению, ФРГ значительно продвинулась в деле интеграции мигрантов. "Это процесс. Но до сегодняшнего дня мы многого добились. И то, что еще необходимо, нужно дальше продолжать делать", - заявила Меркель, попутно высказавшись за совместное решение миграционных проблем в Европе. Меркель во время миграционного кризиса в Германии в 2015 году сказала фразу "Мы справимся с этим", за что неоднократно подвергалась критике со стороны политиков и экспертов, которые выражали мнение, что Германия не в состоянии интегрировать такое большое количество мигрантов. По данным недавнего опроса института INSA для издания Bild, рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) сравнялся с рейтингом правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): обе партии набрали по 25%.

