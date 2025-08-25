https://ria.ru/20250825/medal-2037442744.html

Сын Кадырова получил медаль "Защитник Чеченской Республики"

ГРОЗНЫЙ, 25 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сын, секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров награжден медалью "Защитник Чеченской республики". Награждение состоялось в рамках церемонии награждения победителей и участников II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. "По моему поручению в торжественной церемонии награждения победителей и участников чемпионата принял участие помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина Адам Кадыров… В свою очередь Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова медаль "Защитнику ЧР", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

