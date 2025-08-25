Рейтинг@Mail.ru
Сын Кадырова получил медаль "Защитник Чеченской Республики" - РИА Новости, 25.08.2025
14:00 25.08.2025
Сын Кадырова получил медаль "Защитник Чеченской Республики"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сын, секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров награжден медалью "Защитник Чеченской республики".
адам кадыров
рамзан кадыров
политика
ГРОЗНЫЙ, 25 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сын, секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров награжден медалью "Защитник Чеченской республики". Награждение состоялось в рамках церемонии награждения победителей и участников II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. "По моему поручению в торжественной церемонии награждения победителей и участников чемпионата принял участие помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина Адам Кадыров… В свою очередь Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова медаль "Защитнику ЧР", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
адам кадыров, рамзан кадыров, политика
Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Политика
ГРОЗНЫЙ, 25 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сын, секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров награжден медалью "Защитник Чеченской республики".
Награждение состоялось в рамках церемонии награждения победителей и участников II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений.
"По моему поручению в торжественной церемонии награждения победителей и участников чемпионата принял участие помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина Адам Кадыров… В свою очередь Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова медаль "Защитнику ЧР", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Адам Кадыров посетил место поисков мальчика, пропавшего в Чечне
13 августа, 10:51
 
