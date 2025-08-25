https://ria.ru/20250825/maskirovka-2037348780.html
Боец рассказал о необычном способе маскировки
БЕЛГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Снайперы используют термоодеяла для маскировки теплового следа оружия, рассказал РИА Новости снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Саныч". "Термоодеяло, которое над собой натягиваем, сверху плащ-палатку для того, чтобы максимально замаскировать именно тепловой след, исходящий от тебя и от винтовки", - рассказал "Саныч". По его словам, тонкостям подобной маскировки снайперы научились на харьковском направлении. "Из винтовки делается не более трех-четырех выстрелов, потому что после этого ствол просто нагревается до такой степени, что через километр можно с хорошей оптикой увидеть, что сидит снайпер", — добавил "Саныч".
россия
