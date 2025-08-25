Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о необычном способе маскировки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 25.08.2025
Боец рассказал о необычном способе маскировки
Боец рассказал о необычном способе маскировки - РИА Новости, 25.08.2025
Боец рассказал о необычном способе маскировки
Снайперы используют термоодеяла для маскировки теплового следа оружия, рассказал РИА Новости снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
БЕЛГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Снайперы используют термоодеяла для маскировки теплового следа оружия, рассказал РИА Новости снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Саныч". "Термоодеяло, которое над собой натягиваем, сверху плащ-палатку для того, чтобы максимально замаскировать именно тепловой след, исходящий от тебя и от винтовки", - рассказал "Саныч". По его словам, тонкостям подобной маскировки снайперы научились на харьковском направлении. "Из винтовки делается не более трех-четырех выстрелов, потому что после этого ствол просто нагревается до такой степени, что через километр можно с хорошей оптикой увидеть, что сидит снайпер", — добавил "Саныч".
россия
БЕЛГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Снайперы используют термоодеяла для маскировки теплового следа оружия, рассказал РИА Новости снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Саныч".
"Термоодеяло, которое над собой натягиваем, сверху плащ-палатку для того, чтобы максимально замаскировать именно тепловой след, исходящий от тебя и от винтовки", - рассказал "Саныч".
По его словам, тонкостям подобной маскировки снайперы научились на харьковском направлении.
"Из винтовки делается не более трех-четырех выстрелов, потому что после этого ствол просто нагревается до такой степени, что через километр можно с хорошей оптикой увидеть, что сидит снайпер", — добавил "Саныч".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
