Блогера Маркаряна арестовали
Блогера Маркаряна арестовали по делу об оскорблении памяти защитников Отечества
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Столичный суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает прокуратура Москвы.
"Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК России ("Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что на судебном заседании он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Вину он не признал. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", — отметили в ведомстве.
Также в СК России добавили, что продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела Маркарян будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.
Как ранее сообщил столичный главк СК России, содержащий оскорбительную информацию ролик Маркарян разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД России уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
