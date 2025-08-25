https://ria.ru/20250825/markaryan-2037549398.html

Блогера Маркаряна арестовали

Блогера Маркаряна арестовали

Столичный суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Столичный суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает прокуратура Москвы."Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК России ("Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", — говорится в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что на судебном заседании он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу."Вину он не признал. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", — отметили в ведомстве.Также в СК России добавили, что продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела Маркарян будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.Как ранее сообщил столичный главк СК России, содержащий оскорбительную информацию ролик Маркарян разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД России уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.

