Рейтинг@Mail.ru
Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/markaryan-2037530413.html
Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения
Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения - РИА Новости, 25.08.2025
Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения
Мама блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, принесла в Таганский суд Москвы его медали за спортивные достижения и... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:46:00+03:00
2025-08-25T18:46:00+03:00
россия
кубинка
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996108216_15:0:1135:630_1920x0_80_0_0_b8f6ec60111c2c3ab827d9c9a902070b.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мама блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, принесла в Таганский суд Москвы его медали за спортивные достижения и благодарственные письма, передает корреспондент РИА Новости. Медалей насчитывается порядка 30 штук. При этом мать обвиняемого уточнила журналистам, что его родные не считают их количество, так как их получение для Маркаряна, для его семьи - это "норма", он "так живет". Маркарян был награждена ими за успехи в борьбе. Большинство из них ему вручены за первые места в соревнованиях. Мать блогера не стала давать комментарии по его уголовному делу. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании ареста Маркаряну. Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
https://ria.ru/20250825/markaryan-2037520302.html
россия
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996108216_280:0:1120:630_1920x0_80_0_0_642824bf391b54f9f797f926e5010bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кубинка, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Кубинка, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения

Мать Маркаряна принесла в суд его медали и благодарственные письма

© Фото : соцсети блогераАрсен Маркарян
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : соцсети блогера
Арсен Маркарян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мама блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, принесла в Таганский суд Москвы его медали за спортивные достижения и благодарственные письма, передает корреспондент РИА Новости.
Медалей насчитывается порядка 30 штук. При этом мать обвиняемого уточнила журналистам, что его родные не считают их количество, так как их получение для Маркаряна, для его семьи - это "норма", он "так живет". Маркарян был награждена ими за успехи в борьбе. Большинство из них ему вручены за первые места в соревнованиях.
Мать блогера не стала давать комментарии по его уголовному делу. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании ареста Маркаряну.
Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Блогера Маркаряна доставили в суд
Вчера, 18:05
 
РоссияКубинкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала