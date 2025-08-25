https://ria.ru/20250825/markaryan-2037530413.html

Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения

Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мама блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, принесла в Таганский суд Москвы его медали за спортивные достижения и благодарственные письма, передает корреспондент РИА Новости. Медалей насчитывается порядка 30 штук. При этом мать обвиняемого уточнила журналистам, что его родные не считают их количество, так как их получение для Маркаряна, для его семьи - это "норма", он "так живет". Маркарян был награждена ими за успехи в борьбе. Большинство из них ему вручены за первые места в соревнованиях. Мать блогера не стала давать комментарии по его уголовному делу. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании ареста Маркаряну. Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.

