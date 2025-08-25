https://ria.ru/20250825/markaryan-2037520302.html
Блогера Маркаряна доставили в суд
Блогера Маркаряна доставили в суд - РИА Новости, 25.08.2025
Блогера Маркаряна доставили в суд
Блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, доставили в Таганский суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об...
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, доставили в Таганский суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили РИА Новости в инстанции. "Маркарян доставлен", - сказали в суде. Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
Блогера Маркаряна доставили в суд
Блогера Арсена Маркаряна доставили в суд для избрания меры пресечения