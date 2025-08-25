Рейтинг@Mail.ru
Блогера Маркаряна доставили в суд - РИА Новости, 25.08.2025
18:05 25.08.2025
Блогера Маркаряна доставили в суд
Блогера Маркаряна доставили в суд - РИА Новости, 25.08.2025
Блогера Маркаряна доставили в суд
Блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, доставили в Таганский суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:05:00+03:00
2025-08-25T18:05:00+03:00
происшествия
россия
москва
кубинка
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, доставили в Таганский суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили РИА Новости в инстанции. "Маркарян доставлен", - сказали в суде. Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал. В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
россия
москва
кубинка
происшествия, россия, москва, кубинка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Кубинка, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогера Маркаряна доставили в суд

Блогера Арсена Маркаряна доставили в суд для избрания меры пресечения

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, доставили в Таганский суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Маркарян доставлен", - сказали в суде.
Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
Следствие попросило суд арестовать блогера Маркаряна
ПроисшествияРоссияМоскваКубинкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
