Следствие попросило суд арестовать блогера Маркаряна

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании обвиняемому Маркаряну меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде.Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.

