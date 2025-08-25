Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило суд арестовать блогера Маркаряна
15:11 25.08.2025
Следствие попросило суд арестовать блогера Маркаряна
происшествия
москва
кубинка
россия
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании обвиняемому Маркаряну меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде.Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
москва
кубинка
россия
происшествия, москва, кубинка, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Кубинка, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Арсен Маркарян
© Фото : соцсети блогера
Блогер Арсен Маркарян . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании обвиняемому Маркаряну меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в суде.
Варламов* не выплатил штраф за дискредитацию армии
18 августа, 02:24
18 августа, 02:24
Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
Поперечный* обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента
Вчера, 10:21
Вчера, 10:21
 
