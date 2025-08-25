Рейтинг@Mail.ru
Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/markarjan-2037551944.html
Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск
Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск - РИА Новости, 25.08.2025
Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск
Блогер Арсен Маркарян, арестованный по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, ранее был объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T21:24:00+03:00
2025-08-25T21:24:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037549920_0:479:1280:1199_1920x0_80_0_0_965daf2665a6f98d1ecb2537a1026247.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, арестованный по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, ранее был объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. "Ранее следствием фигурант был объявлен в международный розыск", - сказано в сообщении. Также уточняется, что по решению суда Маркаряна арестовали на 17 суток.
https://ria.ru/20250825/markaryan-2037530413.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037549920_0:295:1280:1255_1920x0_80_0_0_acf03111a0714e44ddf422924c9b92bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск

Блогер Арсен Маркарян раннее был объявлен в международный розыск

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАрсен Маркарян
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Арсен Маркарян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, арестованный по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, ранее был объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
"Ранее следствием фигурант был объявлен в международный розыск", - сказано в сообщении.
Также уточняется, что по решению суда Маркаряна арестовали на 17 суток.
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения
Вчера, 18:46
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала