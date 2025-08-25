https://ria.ru/20250825/markarjan-2037551944.html
Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск
Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск - РИА Новости, 25.08.2025
Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск
Блогер Арсен Маркарян, арестованный по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, ранее был объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T21:24:00+03:00
2025-08-25T21:24:00+03:00
2025-08-25T21:24:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037549920_0:479:1280:1199_1920x0_80_0_0_965daf2665a6f98d1ecb2537a1026247.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, арестованный по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, ранее был объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. "Ранее следствием фигурант был объявлен в международный розыск", - сказано в сообщении. Также уточняется, что по решению суда Маркаряна арестовали на 17 суток.
https://ria.ru/20250825/markaryan-2037530413.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037549920_0:295:1280:1255_1920x0_80_0_0_acf03111a0714e44ddf422924c9b92bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск
Блогер Арсен Маркарян раннее был объявлен в международный розыск