https://ria.ru/20250825/markarjan-2037551944.html

Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск

Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск - РИА Новости, 25.08.2025

Блогер Маркарян был объявлен в международный розыск

Блогер Арсен Маркарян, арестованный по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, ранее был объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T21:24:00+03:00

2025-08-25T21:24:00+03:00

2025-08-25T21:24:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037549920_0:479:1280:1199_1920x0_80_0_0_965daf2665a6f98d1ecb2537a1026247.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Блогер Арсен Маркарян, арестованный по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества, ранее был объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. "Ранее следствием фигурант был объявлен в международный розыск", - сказано в сообщении. Также уточняется, что по решению суда Маркаряна арестовали на 17 суток.

https://ria.ru/20250825/markaryan-2037530413.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва