Определена победительница проекта "Мама-предприниматель" в Оренбуржье

Определена победительница проекта "Мама-предприниматель" в Оренбуржье

2025-08-25T15:04:00+03:00

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Победительницей конкурса бизнес-проектов на завершившейся в Оренбургской области федеральной образовательной программе по развитию женского бизнеса "Мама-предприниматель" стала Наталья Стрижова, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект в области осуществлял региональный центр "Мой бизнес". Стрижова представила проект производства комкующегося непыльного наполнителя для кошачьих лотков. Продукт уже представлен в некоторых зоомагазинах и ветеринарных клиниках. Победительница получила грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. В этом году участницами проекта стали молодые мамы из Оренбурга, Соль-Илецка, Акбулака, Сорочинска и других муниципальных районов и округов. Всего было подано более 90 заявок, эксперты отобрали 25. В течение пяти дней интенсивного курса мамы-предприниматели узнали инструменты для ведения бизнеса, продвижения продукта и привлечения клиентов, а также выяснили, как разрабатывать бизнес-план. Участницы познакомились с опытом других предпринимателей и получили индивидуальные консультации от экспертов. Представленные проекты охватывают различные сферы: образование, производство, услуги красоты и здоровья, сельское хозяйство. Многие из них имеют социальную направленность или ориентированы на специфические целевые группы. В рамках программы участницы посетили производство премиального постельного белья в Оренбурге. Владелица компании и резидент местного бизнес-инкубатора Юлия Симакова провела подробную демонстрацию всех этапов создания продукции – от начального эскиза до финального изделия. Во время встречи предпринимательница поделилась историей своего успеха и ключевыми принципами ведения бизнеса. Почетными гостями одного из этапов проекта стали министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. "Программа реализуется в Оренбургской области с 2017 года и стала эффективной платформой для развития женского предпринимательства. За это время более 300 человек не только прошли интенсивное недельное обучение основам ведения бизнеса, но и разработали собственные уникальные проекты", – приводит пресс-служба слова руководителя областного центра "Мой бизнес" Владислава Летунова. Он добавил, что проект предоставляет участницам возможность получить профессиональную оценку своих идей, по-новому оценить перспективы развития бизнеса и установить деловые контакты. "Особенно важно, что победительницы программы продолжают успешно развивать свой бизнес, активно используя доступные меры государственной поддержки", – указал Летунов. Программу "Мама-предприниматель" организует Минэкономразвития России. С 2025 года она вошла в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

оренбургская область

