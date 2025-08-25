https://ria.ru/20250825/linejki-2037393724.html
В Курской области школьные линейки проведут в закрытых помещениях
В Курской области школьные линейки проведут в закрытых помещениях - РИА Новости, 25.08.2025
В Курской области школьные линейки проведут в закрытых помещениях
Посвященные Дню знаний школьные линейки в Курской области проведут только для первых, пятых, девятых и 11-х классов в закрытых помещениях и с соблюдением мер... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T11:01:00+03:00
2025-08-25T11:01:00+03:00
2025-08-25T11:01:00+03:00
общество
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033313839_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_a89968f76446accc46f92d04e21aee25.jpg
КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Посвященные Дню знаний школьные линейки в Курской области проведут только для первых, пятых, девятых и 11-х классов в закрытых помещениях и с соблюдением мер безопасности, остальным классам рекомендовано провести первое сентября в кабинетах, заявила врио заместителя председателя правительства Курской области Оксана Крутько. "Информация по формату проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Министерством образования и науки Курской области рекомендовано в первых, пятых, девятых, 11-х классах провести праздничные мероприятия в закрытых помещениях с ограниченным числом участников и с соблюдением всех мер безопасности. У остальных обучающихся линейки рекомендовано провести в классах", – сообщила Крутько в ходе еженедельного заседания регионального правительства. Кроме того, она напомнила о необходимости исключить доступ посторонних лиц на территорию и в здания образовательных организаций.
https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024671640.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033313839_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b71e614cc70ba3b29693623b822892fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область
Общество, Курская область
В Курской области школьные линейки проведут в закрытых помещениях
В Курской области школьные линейки проведут с соблюдением мер безопасности