17:06 25.08.2025
Вокалист группы Rammstein снимает новый клип в молдавской психбольнице
Вокалист группы Rammstein снимает новый клип в молдавской психбольнице
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает новый клип в клинической психиатрической больнице в Кишиневе, об этом сообщила в понедельник пресс-служба медучреждения. "Наше учреждение имело честь открыть свои двери для уникального международного художественного проекта, созданного легендарным солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Съёмки проходили в безопасных условиях с соблюдением всех институциональных норм, демонстрируя, что искусство и ответственность могут гармонично сосуществовать", — говорится в сообщении, размещенном на странице "Клинической психиатрической больницы" в соцсети Facebook*. В медучреждении отметили, что подобное мероприятие стало для них новых опытом. В соцсетях также была опубликована фотография Линдеманна, посетившего Дом культуры больницы. В связи в этим в психиатрической больнице отметили, что могут считать свое учреждение "открытым пространством для культуры и творчества".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает новый клип в клинической психиатрической больнице в Кишиневе, об этом сообщила в понедельник пресс-служба медучреждения.
"Наше учреждение имело честь открыть свои двери для уникального международного художественного проекта, созданного легендарным солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Съёмки проходили в безопасных условиях с соблюдением всех институциональных норм, демонстрируя, что искусство и ответственность могут гармонично сосуществовать", — говорится в сообщении, размещенном на странице "Клинической психиатрической больницы" в соцсети Facebook*.
В медучреждении отметили, что подобное мероприятие стало для них новых опытом. В соцсетях также была опубликована фотография Линдеманна, посетившего Дом культуры больницы.
В связи в этим в психиатрической больнице отметили, что могут считать свое учреждение "открытым пространством для культуры и творчества".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
