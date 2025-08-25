Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
22:13 25.08.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
КУРСК, 25 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
Железобетонное укрытие на улице в Курске. Архивное фото
КУРСК, 25 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
