https://ria.ru/20250825/kurily-2037402739.html
Пропавшие на Курилах туристы рассказали, как они заблудились
Пропавшие на Курилах туристы рассказали, как они заблудились - РИА Новости, 25.08.2025
Пропавшие на Курилах туристы рассказали, как они заблудились
Участники туристической группы, которые пропали в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, рассказали, что заблудились из-за плохой видимости, но РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T11:28:00+03:00
2025-08-25T11:28:00+03:00
2025-08-25T13:06:00+03:00
итуруп
россия
курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037426669_0:93:1011:662_1920x0_80_0_0_b10a9b47cfb7f0eec91345e9eba2eb5b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Участники туристической группы, которые пропали в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, рассказали, что заблудились из-за плохой видимости, но сохраняли хладнокровие и сами почти нашли выход. Мэр Курильского района Константин Истомин сообщал 24 августа, что группа в составе девяти женщин и мужчины-гида не вышла на связь во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп. По информации регионального главка МЧС России, перед походом группа официально не зарегистрировалась, что затруднило спасательную операцию. В воскресенье поиски были осложнены из-за погоды: низкой облачности, густого тумана, видимость не превышала 5 метров. В понедельник спасатели нашли людей и на вертолете вывезли в Курильск. Им оказали медицинскую помощь и обеспечили питание. "(Видимость – ред.) нулевая практически. Повернули налево, немножко ушли налево, потом подходит жена и говорит: "Куда ушли?". Недалеко ушли, и пошли опять направо, по тропе. Каким-то образом пошли к Тихому океану", — сказал гид группы на видео в Telegram-канале Истомина. По его словам, они пытались развести костер, но было сыро. "Мы живы-здоровы, Валерию (гиду) - огромное спасибо, он сохранял хладнокровие, мы тоже старались как могли… Мы почти дошли по итогу, нам оставалось ерунда", - отметила одна из туристок.
https://ria.ru/20250821/kirgizija-2036662638.html
https://ria.ru/20250820/mesto-2036566694.html
итуруп
россия
курильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037426669_60:0:1011:713_1920x0_80_0_0_6472a46a2ba15cd8094037e53f5260ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итуруп, россия, курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Итуруп, Россия, Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пропавшие на Курилах туристы рассказали, как они заблудились
Пропавшие на Курилах туристы рассказали, что заблудились из-за плохой видимости