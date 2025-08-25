https://ria.ru/20250825/kurily-2037402739.html

Пропавшие на Курилах туристы рассказали, как они заблудились

Пропавшие на Курилах туристы рассказали, как они заблудились - РИА Новости, 25.08.2025

Пропавшие на Курилах туристы рассказали, как они заблудились

Участники туристической группы, которые пропали в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, рассказали, что заблудились из-за плохой видимости, но РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:28:00+03:00

2025-08-25T11:28:00+03:00

2025-08-25T13:06:00+03:00

итуруп

россия

курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037426669_0:93:1011:662_1920x0_80_0_0_b10a9b47cfb7f0eec91345e9eba2eb5b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Участники туристической группы, которые пропали в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, рассказали, что заблудились из-за плохой видимости, но сохраняли хладнокровие и сами почти нашли выход. Мэр Курильского района Константин Истомин сообщал 24 августа, что группа в составе девяти женщин и мужчины-гида не вышла на связь во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп. По информации регионального главка МЧС России, перед походом группа официально не зарегистрировалась, что затруднило спасательную операцию. В воскресенье поиски были осложнены из-за погоды: низкой облачности, густого тумана, видимость не превышала 5 метров. В понедельник спасатели нашли людей и на вертолете вывезли в Курильск. Им оказали медицинскую помощь и обеспечили питание. "(Видимость – ред.) нулевая практически. Повернули налево, немножко ушли налево, потом подходит жена и говорит: "Куда ушли?". Недалеко ушли, и пошли опять направо, по тропе. Каким-то образом пошли к Тихому океану", — сказал гид группы на видео в Telegram-канале Истомина. По его словам, они пытались развести костер, но было сыро. "Мы живы-здоровы, Валерию (гиду) - огромное спасибо, он сохранял хладнокровие, мы тоже старались как могли… Мы почти дошли по итогу, нам оставалось ерунда", - отметила одна из туристок.

https://ria.ru/20250821/kirgizija-2036662638.html

https://ria.ru/20250820/mesto-2036566694.html

итуруп

россия

курильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

итуруп, россия, курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия